PZL Leonardo Avia Świdnik kontra spadkowicz z PlusLigi

Gorąco w studiu TVP. "Przez ostatnie osiem lat szczuliście na opozycję i Donalda Tuska"

W studiu TVP Info było gorąco. – Pan, gdyby mógł, to by pan stanął na głowie i machał nogami tylko po to, żeby pana ulubiona partia miała większość i wygrała wybory – powiedział poseł Michał Krawczyk z Lublina do prowadzącego program.