Temared sponsorem strategicznym drużyny siatkarzy PZL Leonardo Avia Świdnik

Została nim firma TEMARED Sp. z o.o., producent wielofunkcyjnych przyczep, lawet samochodowych, przyczep pod koparki, wywrotek i kontenerów. Klientami tej firmy są głównie odbiorcy indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. TEMARED Sp. z o.o. to jeden z czołowych europejskich producentów i dystrybutorów przyczep samochodowych. Warto też zaznaczyć, że jest jedyną firma z tej branży, która sprzedaje swoje produkty w Unii Europejskiej i na wszystkich kontynentach.

To kolejna firma ze Świdnika, która włączyła się w projekt budowania wielkiej drużyny, której celem w przyszłości będzie awans do PlusLigi. - To wielki moment dla naszego miejskiego klubu sportowego, a także dla naszej świdnickiej siatkówki, która wszystkim nam, z racji swojej historii, leży na sercu. Na początku chcę wspomnieć prezesa TEMARED, śp. Arkadiusza Marca, z którym już od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, by zacząć współpracę. Arek był siatkarzem i wielkim kibicem siatkówki. Myślę, że to też dzięki niemu dziś tu jesteśmy. Avia w naszych sercach zajmuje wiele miejsca. Jako burmistrzowi, zależy mi na rozwoju sportu, na tym, by funkcjonowały akademie sportowe, by dzieci trenowały. Ścieżka związana z rozwojem klubu, którą realizuję, wcześniej jako zastępca burmistrza Jaksona i teraz, jako burmistrz, jest dla mnie szczególnie ważna. Cieszę się, że wchodzimy dziś we współpracę z naszym lokalnym przedsiębiorcą. Myślę, że na lata. Firma TEMARED jest bardzo dużym pracodawcą, jeśli chodzi o Świdnik, ma też duże plany rozwoju w kontekście Europy i świata. Świdnik, poza helikopterami, może się też pochwalić produkcją przyczepek samochodowych. Wszystkich kibiców najbardziej interesuje hala sportowa, więc mogę jasno zakomunikować, że jesteśmy już na końcowym etapie procedury przetargowej. Nie spocznę, dopóki ta hala nie powstanie. Dziś możemy już powiedzieć kibicom oraz mieszkańcom, że do końca roku rozstrzygniemy przetarg. Miasto zapewni finansowanie budowy tak, by w ciągu dwóch lat ją zakończyć. To istotne, jeśli chodzi o przyszłość drużyny, jej rozwój, odnoszenie najwyższych sukcesów i grę w najwyższej lidze - mówił Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika, przedstawiciel właściciela klubu.

Dlaczego firma TEMARED zdecydowała się na wspieranie właśnie drużyny siatkarzy? - TEMARED jako spółka istnieje w Świdniku od 2009 roku, natomiast z miastem związana jest od lat 80., ponieważ przyczepki były już produkowane w PZL. Następnie ta część wytwórni została wydzielona i stała się własnością prywatną. Jak wspomniał pan burmistrz, mamy duże plany rozwojowe, a zapoczątkował je Arkadiusz Marzec. Chcemy kontynuować jego zamiary. Arka nie ma niestety z nami, natomiast plany się nie zmieniły. Chcemy kontynuować rozwój. Zależy nam na tym, by być obecnym wśród lokalnej społeczności. Jesteśmy z naszymi produktami obecni na ponad 50 rynkach w Europie i poza nią. Dalej chcemy być firmą ze Świdnika, lokalnie rozpoznawalną. Zależy nam na tym, by wspierać tutejszą inicjatywę sportową, bo daje to szansę rozwoju młodzieży i lokalnej społeczności. To nasza pierwsza współpraca, kontynuacja tego, co rozpoczął Arek. Chcemy wspomagać Avię w szerokim zakresie, mam nadzieję, że dalsza przyszłość będzie wyglądała tak samo, że będziemy pomagali i przy budowie hali i przy przejściu do wyższej ligi. Zależy nam też, by nasi pracownicy wiedzieli, że jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i chcemy, by nazwa TEMARED była również lokalnie znana - tłumaczył prezes zarządu TEMARED Sp. z o.o., Marek Rodak.

Z pozyskania sponsora cieszył się Mateusz Tryka, p.o. prezesa MKS Avia: - W imieniu spółki chcę podziękować panu prezesowi za wolę podjęcia tej współpracy, zaangażowanie, wsparcie lokalnego klubu i społeczności. Bardzo to cenimy. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała dłużej, niż przewidziane jest to w tym momencie. Bardzo liczymy na jej efekty i patrzymy w przyszłość z optymizmem. Jednocześnie informuję, że klub planuje, a wręcz prowadzi już działania zmierzające do pewnej reorganizacji pionów szkoleniowych sekcji młodzieżowych w zakresie siatkówki, a także w kwestiach organizacyjnych. Piastuję stanowisko prezesa tymczasowo, chcemy w pierwszej połowie września powołać zarząd w nowym składzie - mówił podczas konferencji Mateusz Tryka.

Zadowolony był także Jakub Guz, szkoleniowiec zespołu siatkarzy PZL LEONARDO Avia Świdnik. - Bardzo ważne dla rozwoju klubu, dla jego kibiców jest to, że jest to sponsor lokalny. Czekamy z niecierpliwością na budowę hali. Jeśli ruszymy z budową na początku roku 2025, w ciągu dwóch lat, czyli na koniec 2026 roku, będzie można porozmawiać o dalszych planach sportowych, o awansie. Trzeba patrzeć na to z optymizmem. Dziękuję za objęcie tytułu sponsora strategicznego. Z tytularnym, jako PZL Leonardo Avia Świdnik, latamy wysoko. Teraz zajedziemy dalej na przyczepkach - mówił popularny „Guzio”.

Już w czwartek i piątek siatkarze PZL LEONARDO Avia rozegrają na wyjeździe dwa mecze kontrolne z Czarnymi Radom, spadkowiczem z PlusLigi.