W weekend w Świdniku odbędzie się XVIII Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii

Przyjazd do Świdnika tych ekip zapowiada siatkarskie święto dla fanów tej dyscypliny. W pierwszym półfinale Czarni zmierzą się z Projektem. Przeciwnikiem żółto-niebieskich będzie drużyna z Gdańska.

Trefla, po objęciu reprezentacji Niemiec przez trenera Michała Winiarskiego, prowadzi Chorwat Igor Juricić. Na rozegraniu występuje Niemiec Lukas Kampa i Kamil Troszyński. Najbardziej znanym nazwiskiem jest atakujący Mariusz Wlazły, przyjmujący z Argentyny Jan Martinez Franchi (Argentyna) oraz libero z Australii Luke Perry.

W ekipie Projektu jest inny reprezentant Niemiec Linus Weber. Grają też Maciej Stępień, Jan Firlej, Artur Szalpuk i Niels Klapwijk. Są m.in. byli reprezentanci Polski Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek oraz Jakub Kowalczyk, Igor Grobelny, Mateusz Janikowski i Dominik Jaglarski. Nowym trenerem stołecznych, po rozstaniu z Adreą Anastasim, został inny Włoch Roberto Santilli.

W drużynie z Radomia od tego sezonu pracuje były selekcjoner reprezentacji Polski kobiet, Jacek Nawrocki. Z poprzedniego sezonu zostali: Sebastian Warda, Bartłomiej Lemański, Michał Ostrowski, były rozgrywający Avii Wiktor Nowak, mający przeszłość w LUK Lublin Paweł Rusin, Bartosz Firszt, Daniel Gąsior i Rafał Faryna oraz duet libero Mateusz Masłowski i Maciej Nowowsiak. Nowymi twarzami w Radomiu są Brazylijczyk, przyjmujący Mauricio Borgis oraz pozyskany ze Ślepska Suwałki Piotr Łukasik. Grają też środkowy Asseco Resovii Rzeszów Estończyk Timo Tammemaa oraz były reprezentant Polski Paweł Woicki.

Początkowo Memoriał upamiętniał Zdzisława Pyca i Henryka Siennickiego, którzy zginęli 7 listopada 1976 roku w wypadku samochodowym na Górkach Sławinkowskich. Później, w związku w kolejnymi tragicznymi wydarzeniami w historii świdnickiego klubu, włączono kolejnych zmarłych siatkarzy: Łukasza Jałozę, Wojciecha Trawczyńskiego, Jakuba Zagaję i Łukasza Maziaka. – To będzie prawdziwe święto dla kibiców siatkówki. Fajnie, że gramy z drużynami z PlusLigi. To zawsze pożyteczne doświadczenie – zapowiada kapitan Polskiego Cukru Avii, libero Jakub Guz.

Program XVIII Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik:

Sobota, 3 września: Cerrad Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa (godzina 16) * oficjalne otwarcie Memoriału i prezentacja drużyny Avii na sezon 2022/2023 (18.30) * Polski Cukier Avia Świdnik – Trefl Gdańsk (ok. 19) * niedziela, 4 września: mecz o 3. miejsce (12) * finał (ok. 15). Ceny biletów: normalny: 1 dzień (dwa mecze) – 15 zł, karnet 2 dni (cztery mecze) – 25 zł. Bilet ulgowy: 1 dzień – 10 zł, karnet 2 dni – 15 zł. Dzieci do 6 lat – bezpłatnie (wstęp tylko z opiekunem).