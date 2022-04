Arka Tempo Chełm powalczy o awans do I ligi siatkarzy

Trzydniowe zawody rozegrane zostały w Wieluniu. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Sławomira Czarneckiego byli gospodarze, miejscowy WKS. Chełmianie obawiali się rywalizacji w drużyną, która na swoim parkiecie nie zwykła przegrywać. Pierwszą partię Arka Tempo zapisała na koncie wygranych 25:18.

Bardzo zacięta i emocjonująca była druga odsłona. W niej siatkarze z Chełma przegrywali 19:23. Wówczas w polu zagrywki zameldował się nominalny przyjmujący Przemysław Czado. Zawodnik stanął na wysokości zadania i pomógł kolegom w odniesieniu cennego zwycięstwa 25:23. Po przegranej w taki sposób gospodarze nie umieli podnieść się w kolejnej odsłonie i przegrali do 17. Arka triumfowała 3:0.

Schody zaczęły się w drugim spotkaniu. Przeciwnikiem był zwycięzca grupy 1 w sezonie zasadniczym w grupie 1 Astra Nowa Sól. Arka Tempo wygrała partię otwarcia, by w kolejnych dwóch schodzić z boiska pokonanym. W czwartym secie w ciężar gry wziął na siebie najlepszy na parkiecie Błażej Czarnecki. Przyjmujący wielokrotnie punktował i poprowadził kolegów do wygranej 26:24. Zwycięzcę wyłonił tie-break. W nim wszystko szło zgodnie z planem. Arka Tempo wygrywała już 13:9, a mimo to musiała przełknąć gorycz porażki (15:17).

Po dwóch meczach zawodnicy trenera Czarneckiego mieli na koncie wygraną i porażkę, a także trzy punkty. Z kompletem zwycięstw prowadziła drużyna z Nowej Soli. Ostatnie spotkanie Arki z wicemistrzem grupy 4 MKS Andrychów decydowało o drugim miejscu w tabeli, które dawało awans do turnieju finałowego.

Podobnie jak w meczu inauguracyjnym z WKS, w starciu z ekipą z Andrychowa inicjatywa należała do siatkarzy z Chełma. W każdym z trzech setów prowadzili wyłącznie chełmianie. W bardzo dobrej dyspozycji był atakujący Oleg Krikun. Wypożyczony przed sezonem z BBTS Bielsko-Biała siatkarz był nie do zatrzymania. Zasłużenie zdobył tytuł MVP. Spotkanie zakończyło się wygraną chełmian 3:0. Tym samym to Arka Tempo Chełm zajęła drugie miejsce w tabeli i wywalczyła awans. Z kompletem wygranych półfinałowy turniej na pierwszym miejscu zakończyła Astra Nowa Sól.

Co ciekawe, do turnieju finałowego z dwóch turniejów półfinałowych awansowały mistrz i wicemistrz grupy 1: Astra Nowa Sól i Anioły Toruń oraz grupy 2: BAS Białystok i Arka Tempo Chełm.

Arka Tempo Chełm – WKS Wieluń 3:0 (25:18, 25:23, 25:17)

Astra Nowa Sól – Arka Tempo 3:2 (22:25, 25:18, 25:19, 24:26, 17:15)

Arka Tempo – MKS Andrychów 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

Pozostałe wyniki turnieju półfinałowego w Wieluniu: Astra Nowa Sól – MKS Andrychów 3:0 (25:20, 25:14, 25:19) * MKS Andrychów – WKS Wieluń 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) * WKS Wieluń – Astra Nowa Sól 2:3 (25:16, 17:25, 22:25, 25:21, 11:15).

Astra Nowa Sól 3 6 9:4 Arka Tempo Chełm 3 5 8:3 MKS Andrychów 3 4 3:6 WKS Wieluń 3 3 2:9

Wyniki turnieju półfinałowego w Toruniu: MCKiS Jaworzno – Anioły Toruń 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) * AZS Częstochowa – BAS Białystok 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) * Anioły Toruń – BAS Białystok 1:3 (26:28, 25:23, 22:25, 19:25) * MCKiS Jaworzno – AZS Częstochowa 3:1 (25:21, 25:16, 22:25, 25:23) * AZS Częstochowa – Anioły Toruń 0:3 (29:31, 19:25, 13:25) * BAS Białystok – MCKiS Jaworzno 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).