Bogdanka LUK Lublin zagra z Cucine Lube Civitanova

Pod koszami Dziennika Wschodniego: 4te Piętro wykonało pokonało The Reds

4te Piętro jest już o krok od mistrzostwa rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Stało się tak dzięki pokonaniu 65:62 The Reds. W ten sposób Symbit, The Reds i 4te Piętro mają po 29 pkt. Z tej trójki jednak to 4te Piętro jest w najlepszej sytuacji, bo pokonało zarówno The Reds, jak i Symbit.