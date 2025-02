Pierwsi na boisko, o godzinie 17.30, wybiegną siatkarze występującego w PLS 1. Lidze ChKS Chełm. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego zmierzą się z bardzo wymagającym przeciwnikiem, Aluron CMC Wartą Zawiercie. Ich rywal, to wicemistrz Polski i obrońca pucharowego trofeum.

Podopieczni Michała Winiarskiego są także uczestnikiem Ligi Mistrzów. W bieżącej edycji wygrali rozgrywki w swojej grupie i wywalczyli bezpośredni historyczny awans do ćwierćfinału. W ostatnim meczu pokonali w Sosnowcu włoski Allianz Milano 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).

W Chełmie szykuje się siatkarskie święto. Kibice siatkówki będą mogli zobaczyć w akcji zawodników europejskiej, a nawet światowej klasy. W klubie z Zawiercia występują: wicemistrz olimpijski z Paryża Mateusz Bieniek, brązowi medaliści igrzysk Aaron Russell i Kyle Ensing. Są też inni reprezentanci naszego kraju: Bartosz Kwolek, Karol Butryn, a także australijski libero Luke Perry, Portugalczyk Miguel Tavares, Jurij Gladyr czy przyjmujący z Iranu Mobin Nasi. Na pozycji drugiego libero występuje doskonale znany w naszym regionie Szymon Gregorowicz. Siatkarz był nie tak dawno zawodnikiem Bogdanki LUK.

Chełmianie, grający poziom niżej od rywala, mogą być z siebie zadowoleni. Gracze trenera Andrzejewskiego mają za sobą wygrane po raz drugi w obecnym sezonie derby regionu. W czwartek pokonali na wyjeździe PZL Leonardo Avię Świdnik 3:1. Było to 21. zwycięstwo Mariusza Marcyniaka i kolegów z zespołu. ChKS jest niepokonany w swojej lidze. Na koncie lidera jest już 61 punktów, o 20 więcej od drugiego KPS Siedlce.

– Zagramy z przeciwnikiem z najwyższego europejskiego topu. Drużynę z Zawiercia stawiam w jednym rzędzie z takimi ekipami jak Perugia czy Cucine Lube Civitanova. Naprawdę szykuje się w Chełmie wielkie siatkarskie święto. Zainteresowanie jest tak duże, że mają być dostawiane dodatkowe trybuny. Mamy dobry zespół. Wierzę w moich zawodników, znam ich, jesteśmy ambitnym zespołem. Wierzę też w możliwość sprawienia niespodzianki. Na tym polega piękno sportu – mówi trener Andrzejewski.

O wejście do Final 4 powalczą w środę także siatkarze Bogdanki LUK Lublin. Wilfredo Leon i spółka zmierzą się z rywalem z PlusLigi, Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. Co ciekawe, obie ekipy zagrają ze sobą dwa razy. Najpierw w pucharze (środa, 20.30), a w niedzielę w PlusLidze (20.30).

Lublinianie mają z częstochowianami rachunki do wyrównania. W pierwszej rundzie przegrali u nich 1:3. Rywalizacja pucharowa to pierwsza okazja do rewanżu. Podopieczni Massimo Bottiego będą mieli jednak mniej czasu na przygotowanie się do meczu. Swoje spotkanie weekendowej kolejki rozegrali bowiem w niedzielny wieczór w Będzinie. Z kolei Norwid, już w piątek, gościł brązowego medalistę kraju, PGE Projekt Warszawa, któremu uległ 0:3.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe TAURON Pucharu Polski: 18 lutego: PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle * 20 lutego: WKS Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel.