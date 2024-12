Bogdanka LUK Lublin kontra Barkom Każany Lwów. W swojej hali czują się dobrze

Siatkarskie starcie w Lublinie otworzy 18. serię gier, ostatnią w tym roku. Gospodarze przystąpią do niej w dobrych nastrojach. W ostatniej kolejce zainkasowali kolejne trzy punkty.

Podopieczni Massimo Bottiego wygrali w dobrym stylu na wyjeździe z Treflem Gdańsk 3:0. MVP został Wilfredo Leon. To już czwarta statuetka w tym sezonie dla lubelskiego przyjmującego. Takie osiągnięcie pozwoliło mu wskoczyć na trzecie miejsce w klasyfikacji. Z dorobkiem sześciu tytułów MVP prowadzi Patrik Indra, atakujący Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Drugi jest doskonale znany lubelskiej publiczności Patryk Filipiak, atakujący Ślepska Malow Suwałki, były gracz Bogdanki LUK. Wynik tego siatkarza to pięć statuetek.

Barkom Każany Lwów już trzeci rok z rzędu rywalizuje w PlusLidze. W pierwszym historycznym sezonie 2022/2023 drużyna z Ukrainy mecze w roli gospodarza rozgrywała w Krakowie, przed rokiem w Wieluniu. Obecnie przyjmuje rywali w Arenie Jaskółka w Tarnowie. W pierwszej rundzie lublinianie wrócili do Lublina z trzema punktami, po wygranej 3:1. Na koncie Barkomu są cztery zwycięstwa i 13 porażek. Taki dorobek plasuje go na 15. miejscu w tabeli. To druga, licząc od dołu, lokata spadkowa z PlusLigi.

Mimo odległej pozycji lwowianie powinni budzić respekt. Wśród wygranych mają m.in. 3:0 w Częstochowie z Steam Hemarpol Norwidem. 14 grudnia sprawili sensację pokonując w meczu wyjazdowym mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla 3:2. Po dwóch setach prowadzili już 2:0.

– Paradoksalnie, ekipa ze Lwowa lepsze mecze rozgrywa z zespołami silniejszymi, znacznie gorzej radzi sobie z sąsiadami w tabeli. Receptą na zwycięstwo będzie zatrzymanie atakującego Tupczija i przyjmującego Kowaliowa. W naszej hali czujemy się dobrze. W tym roku nie mieliśmy zbyt wiele czasu na świętowanie, zaledwie półtora dnia. 26 grudnia już mieliśmy kolejny trening. Walczymy o zwycięstwo. Zależy nam na zakończeniu rundy zasadniczej w pierwszej piątce – mówi Maciej Kołodziejczyk, drugi trener Bogdanki LUK Lublin.