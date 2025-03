Bogdanka LUK Lublin nie dała rady mistrzowi Polski ekipie JSW Jastrzębski Węgiel

Wisła Puławy wygrała bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w Betclic II Lidze

To co w tym roku dzieje się z Wisłą Puławy i jak ta drużyna po każdym ciosie potrafi się podnieść nadaje się już na scenariusz do filmu. W sobotę puławianie udali się na pierwszy w tym roku mecz wyjazdowy do Elbląga i wrócili z niego z kompletem punktów po pokonaniu tamtejszej Olimpii