Sportowiec 2021 roku: Filip Maciejuk i Bartłomiej Proć pokazali się światu

Najbardziej znany z tego grona jest oczywiście ten pierwszy, który w minionym roku reprezentował barwy luksemburskiego Leopard Pro Cycling. Puławianin to specjalista od jazdy indywidualnej na czas – w tej specjalności sięgnął zresztą w 2017 roku po brązowy medal mistrzostw świata juniorów.

W minionym sezonie Filip Maciejuk miał też szansę pokazać się szerzej międzynarodowej publiczności. Było to możliwe dzięki powołaniu do reprezentacji Polski na Tour de Pologne. W największym wyścigu w naszym kraju furory nie zrobił, ale sukcesem jest już samo dojechanie do mety w peletonie składającym się z ekip z World Tour. Najlepiej z tego wyścigu 22-latek zapamięta „czasówkę” w Katowicach, kiedy zajął 22 miejsce.

Na krajowym rynku wychowanek KS Pogoń Mostostal Puławy to ścisła czołówka. Potwierdziły to zresztą mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas, w których zajął drugie miejsce. Wprawdzie do Macieja Bodnara stracił ponad trzy minuty, to jednak srebrny medal krajowego czempionatu stał się kołem zamachowym w jego karierze. Nimi też były znakomite występy we francuskim wyścigu L`Etoile d`Or oraz w Karpackim Wyścigu Kurierów. Oba wyścigi zakończyły się jego triumfami. Na koniec warto wspomnieć również o dobrym występie w jeździe na czas drużyn mieszanych w czasie mistrzostw świata. W seniorskim towarzystwie Biało-Czerwoni z Filipem Maciejukiem w składzie zajęli wysokie 10 miejsce.

Nic więc dziwnego, że puławianin wzbudził zainteresowanie mocniejszych drużyn. Spośród kilku ofert Filip Maciejuk zdecydował się na propozycję Bahrain-Victorious. – Ekipa jest naprawdę otwarta. Choć to będzie dopiero mój pierwszy rok w elicie, nie mam wrażenia, że reszta trzyma mnie na dystans. Starsi kolarze udzielają mi rad. Naprawdę czuję, że dobrze trafiłem. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i ja trafiłem akurat na tę, której dyrektorem jest Michał Gołaś. Generalnie jestem bardzo zadowolony ze swojego sezonu. Czasem jest tak, że nie udaje się trafić z formą na odpowiedni moment – tym razem pojawiła się ona w idealnych momentach – powiedział portalowi naszosie.pl Filip Maciejuk.

W gronie nominowanych w naszym plebiscycie znaleźli się także Kacper Maciejuk i Bartłomiej Proć. Obaj dopiero stawiają pierwsze kroki w profesjonalnym peletonie. Proć robił to w minionym sezonie na tyle skutecznie, że będzie się teraz ścigał dla niemieckiego Santic-Wibatech. A w 2021 roku miał też kilka świetnych występów. Do takich można zaliczyć czwarte miejsce na etapie z Niepołomic do Nowego Targu podczas Wyścigu Dookoła Małopolski. Uwagę zwraca także siódma lokata na etapie wokół Grodziska Mazowieckiego w czasie Wyścigu Dookoła Mazowsza. Kacper Maciejuk natomiast dzielnie walczył na szosach międzynarodowych. Najbardziej wartościowym wynikiem z poprzedniego roku wydaje się być 11 miejsce w jeździe drużynowej na czas przy okazji belgijskiego wyścigu Aubel-Thimster-Stavelot. Warto też wspomnieć o jego sukcesach w kolarstwie przełajowym, gdzie w mistrzostwach Polski juniorów zajął ósme miejsce.

Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS o treści „sportowiec” wraz z numerem kandydata (w przypadku Filipa Maciejuka to będzie sportowiec 02, Procia sportowiec 27) pod numer 72480. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Bardzo podobnie jest w kategorii najpopularniejszy junior. W tym przypadku trzeba jednak wysłać wiadomość o treści „junior”, a do tego przydzielony sportowcowi numer (w przypadku Kacpra Maciejuka to będzie junior 01) również pod numer 72480.