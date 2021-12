Turniej Czterech Skoczni: Ryou Kobayashi wygrał w Oberstdorfie, bardzo słaby występ Polaków

Kibice skoków narciarskich nad Wisłą zdawali sobie sprawę, że w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni o dobre wyniki Biało-Czerwonych może być trudno.

Nasi zawodnicy nie błyszczeli w dotychczasowych konkursach Pucharu Świata, dodatkowo dość przeciętnie spisali się również we wtorkowych kwalifikacjach do imprezy w Oberstdorfie. Mimo to osiągnięty w środę wynik jest olbrzymim rozczarowaniem i szokiem dla fanów tego sportu w naszym kraju. Do drugiej serii zdołaliśmy wprowadzić jedynie Dawida Kubackiego, który szczęśliwie pokonał w swojej parze Manuela Fettnera z Austrii.

Pozostali nasi zawodnicy, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła, przegrali ze swoimi bezpośrednimi rywalami i zakończyli swój udział w konkursie w Oberstdorfie już na pierwszej serii. Najbardziej rozczarował chyba ten ostatni, który chwilę przed startem rywalizacji wygrał serię próbną. Z kolei nasz lider, Kamil Stoch, kompletnie zepsuł swój skok i wylądował na 41 miejscu, co jest najgorszym wynikiem ze wszystkich Biało-Czerwonych.

– Nie wiem, co się dzieje. Coś się popsuło, ale nie jestem w stanie na razie zdiagnozować problemu – przyznał Kamil Stoch na antenie Eurosportu.

Mimo słabego startu Polaków, konkurs w Oberstdorfie mógł się podobać. Wygrał go Ryoy Kobayashi. Japończykowi triumf umożliwił kapitalny występ w drugiej serii, kiedy uzyskał aż 141 m. Podium uzupełnili Norwegowie – Halvor Egner Granerud oraz Robert Johansson.

Teraz skoczkowie przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie w piątek odbędą się kwalifikacje, a w sobotę konkurs główny.

Wyniki konkursu w Oberstdorfie: 1. Ryou Kobayashi (Japonia) 302 pkt (128,5 m i 141 m); 2. Halvor Egner Granerud 299,2 pkt (132 m i 133 m); 3. Robert Johansson 298,6 pkt (135,5 m i 131 m);4. Marius Lindvik (wszyscy Norwegia) 296,3 pkt (129,5 pkt i 137,5 pkt); 5. Karl Geiger (Niemcy) 295,9 pkt (131,5 m i 131 m); 6. Lovro Kos (Słowenia) 289,5 pkt (126,5m i 139, 5 m); (...) 28. Dawid Kubacki 227,8 pkt (11,5 m i 113, 5 m); 32. Jakub Wolny 124 pkt (118 m); 33. Paweł Wąsek 123,8 pkt (121,5 m); 38. Piotr Żyła 116,5 pkt (114 m); 41 Kamil Stoch (wszyscy Polska) 114 pkt (118 m).