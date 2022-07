W niedzielę nad Zalewem Zemborzyckim odbędzie się LOTTO Triathlon Energy

Teraz jednak triathlon zawita wreszcie do Lublina za sprawą LOTTO Triathlon Energy. Impreza odbędzie się nad Zalewem Zemborzyckim, a zawodnicy będą mieli możliwość rywalizacji na trzech dystansach.

Ten najdłuższy to tzw. połowa Ironmana, czyli 1900 m pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu. Dla osób mniej wytrenowanych organizatorzy przewidzieli też krótsze dystanse – czyli 1/4 i 1/8 Ironmana. Cała impreza będzie odbywać się w okolicach kąpieliska Słoneczny Wrotków.

Tam została wytyczona trasa pływacka. Część rowerowa poprowadzi drogą w kierunku Bychawy, a biegowa ścieżkami pieszo-rowerowymi w kierunku tamy na Zalewie Zemborzyckim. W ramach LOTTO Triathlon Energy odbędzie się również Lublin Energy Kidsrun, czyli zawody biegowe dla dzieci od 1 do 15 roku życia.

– Triathloniści doceniają atrakcyjne lokalizacje i wysoki poziom organizacyjny, to dla nich kluczowe aspekty przy planowaniu kalendarza startów. Imprezy spod znaku Lotto Triathlon Energy to dla nich znak jakości, z czego jestem bardzo dumny. Zależy nam zawsze na tym, żeby zapewnić atrakcje całym rodzinom. Sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa i zdrowie. Mam nadzieję, że zaszczepiamy pasje do niego u kolejnych pokoleń. Gwarantujemy dobrą zabawę, wysoki poziom organizacji, atrakcyjne trasy i nagrody od naszych sponsorów dla najwytrwalszych uczestników – mówi w informacji prasowej Adam Greczyło, dyrektor i organizator LOTTO Triathlon Energy.

Impreza nad Zalewem Zemborzyckim ruszy w niedzielę o godz. 8.30, kiedy wystartują specjaliści od najdłuższego dystansu. Zawodnicy, którzy sprawdzą się na krótszych dystansach wystartują o godz. 10.30 i 11.30. Z kolei na 9.30 zaplanowany jest początek Lublin Energy Kidsrun.