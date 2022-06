Dominik Kubera z Motoru Lublin z awansem do Grand Prix Challenge w Glasgow

Zawodnik Motoru Lublin od samego początku spisywał się bardzo dobrze. Najpierw zanotował dwie "trójki". Dopiero w swoim trzecim starcie musiał uznać wyższość rywali – Nicka Skorji ze Słowenii i Olivera Berntzona ze Szwecji. Potem jednak Dominik Kubera powrócił do wygrywania i ostatecznie zapisał na swoim koncie 13 punktów.

Co ciekawe, musiał stoczyć bój ze wspomnianym już Szwedem o pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej, bo obaj mieli identyczną zdobycz. Wygrał Polak, chociaż i tak nie miało to znaczenia w kontekście awansu do Grand Prix Challenge, podobnie jak pojedynek o trzecią lokatę pomiędzy Davidem Bellego z Francji a Vaclavem Milikiem z Czech (lepszy był Francuz).

Tego samego dnia w Żarnowicy na Słowacji odbywał się drugi turniej kwalifikacyjny. Triumfował miejscowy żużlowiec, czyli Martin Vaculik. Przepustkę do kolejnego etapu zdobyli również dwaj Brytyjczycy – Daniel Bewley i Robert Lambert – oraz Duńczyk Rasmus Jensen.

Poza wspomnianą "ósemką", w Grand Prix Challenge w Glasgow zobaczymy jeszcze ośmiu innych jeźdźców: Szymona Woźniaka, Kaia Huckenbecka z Niemiec, Kima Nilssona ze Szwecji, Andersa Thomsena z Danii, Andrzeja Lebiediewa z Łotwy oraz trzech Australijczyków: Maxa Fricke'a, Jacka Holdera i Rohana Tungate'a.

Finał kwalifikacji do Speedway Grand Prix 2023 zaplanowany jest na sierpień.