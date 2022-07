Motor Lublin ma problem z młodzieżą w U24 Ekstralidze i Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów

Seniorzy Motoru Lublin rozstawiają w tym sezonie rywali po kątach, gubiąc do tej pory zaledwie 1 punkt w 11 meczach (mają 25 „oczek”). Tylu ciepłych słów nie można za to powiedzieć o młodych żużlowcach. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że są to w większości zawodnicy, którzy uczą się jazdy i rywalizacji.

Po to właśnie powstała U24 Ekstraliga. Lublinianie odjechali w niej 10 z 14 spotkań i są na przedostatnim, siódmym miejscu w tabeli. Ich dorobek to 8 porażek oraz po 1 zwycięstwie i porażce – w sumie daje to zaledwie 3 punkty.

Tylko jeden z „Koziołków” – Australijczyk Fraser Bowes – wystąpił we wszystkich 10 starciach (średnia 1.420). Przyzwoitą średnią i 8 odjechanych meczów ma Mateusz Tudzież (1.667), a Jan Rachubik 9 w formacji juniorskiej (0.862). Trzeba tez wspomnieć o Mateuszu Cierniaku, który na co dzień jeździ w PGE Ekstralidze, ale czasami wspomaga rówieśników (3 mecze i średnia 2.063) oraz Austriaku Sebastianie Kosslerze – na liście klasyfikacyjnej wypada najlepiej z lubelskiej drużyny (2.200), ale wystąpił tylko w jednej potyczce.

– W takich zawodach stawiamy przede wszystkim na szkolenie, żeby ci zawodnicy potrafili jeździć na wszystkich torach w Polsce. Oczywiście, mamy też swoje ambicje i chcielibyśmy wygrywać, ale na dzień dzisiejszy mamy taki zespół, jaki mamy. Z wyniku nie możemy być zadowoleni, a przed zawodnikami jeszcze dużo pracy – przyznaje Maciej Kuciapa, opiekun młodzieży w Motorze Lublin.

Dlatego w trakcie sezonu były zmiany w składzie zespołu U24. Dołączyli do niego: Fin Antti Vuolas, Szwed Noel Wahlqvist i Duńczyk Silas Hoegh. Pierwszy z nich spisuje się naprawdę dobrze (legitymuje się średnią 1.576), dlatego w ubiegłym tygodniu, w nagrodę, został zgłoszony do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski. Szkoleniowiec nie zdradza jednak, czy zobaczymy go w akcji na ekstraligowych torach. Natomiast młody Szwed został potwierdzony do startów w U24 Ekstralidze 4 czerwca, ale jeszcze nie zadebiutował w barwach Motoru. Z kolei Duńczyk regularnie dostaje szanse od momentu zgłoszenia do zmagań, czyli od 21 czerwca (średnia 1.429).

Warto również skupić się na Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Pod koniec czerwca Motor Lublin awansował do fazy półfinałowej tych zmagań. Na papierze brzmi to dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach. Taki wynik klub zawdzięcza przede wszystkim dwóm żużlowcom: Wiktorowi Lampartowi (który kończy wiek juniora) i Mateuszowi Cierniakowi. Pozostali żużlowcy, owszem, potrafią przywieźć do mety kilka punktów, ale jeżdżą bardzo nieregularnie. Pierwszy turniej półfinałowy w ubiegłym tygodniu był zdecydowanie ponad ich siły – Lampart i Cierniak zdobyli 29 z 31 punktów. Pozostała trójka dorzuciła ledwie 2 „oczka”.

– Część z nich to młodzi zawodnicy, jak Jan Rachubik czy Jan Młynarski, którzy cały czas zbierają doświadczenie. Pracujemy nad tym, żeby reszta zawodników dorównała poziomem do Wiktora i Mateusza. Muszą się skupić przede wszystkim na swoich umiejętnościach – podkreśla Maciej Kuciapa.

Szkoleniowiec dodaje, że stara się zapewnić młodzieży treningi na torze w Lublinie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dostępność obiektu bywa jednak ograniczona, nawet nie przez warunki pogodowe, ale przez wyjazdy na zawody DMPJ, U24 Ekstraligi czy zajęcia przed meczami seniorów.

Statystyki zawodników Motoru Lublin w U24 Ekstralidze

Sebastian Kossler (narodowość – Austria; rocznik – 2004): mecze – 1; średnia – 2.200 * Mateusz Cierniak (Polska; 2002): 3; 2.063 * Mateusz Tudzież (Polska; 2000): 8; 1.667 * Antti Vuolas (Finlandia; 1999) 5; 1.576 * Silas Hoegh (Dania; 2004): 3; 1.429 * Fraser Bowes (Australia; 2000): 10; 1.420 * Kamil Wieczorek (Polska; 1998): 6; 1.348 * Jakub Valković (Słowacja; 1999): 8; 1.226 * Mariusz Hillebrand (Niemcy; 2000): 5; 1.182 * Jan Rachubik (Polska, 2005): 9; 0.862 * Miran Praznik (Słowenia; 2003): 3; 0.750 * Wiktor Firmuga (Polska, 2002): 7; 0.688 * Maksymilian Śledź (Polska; 2002): 8; 0.375 * Jan Młynarski (Polska; 2006): 3; 0.333.