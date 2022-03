"Nie" dla żużlowców z Rosji. Nie zobaczymy ich w polskich ligach

9 A A

Grigorij Łaguta nie będzie w tym sezonie reprezentował Motoru Lublin ani żadnego innego polskiego klubu (fot. Krzysztof Mazur/archiwum)

Stało się to, na co wiele osób czekało od dłuższego czasu. Światowa federacja odebrała Rosji i Białorusi prawo do organizacji zawodów, a krajowy związek wykluczył jeźdźców z tych państw z udziału w zmaganiach, w tym także żużlowych

