Orlen Oil Motor Lublin jedzie dzisiaj po kolejną wygraną w PGE Ekstralidze

W minioną niedzielę drużyna trenera Macieja Kuciapy musiała się nieco natrudzić, ale finalnie i tak pokonała na własnym torze Betard Spartę Wrocław 50:40. Była to siódma wygrana lubelskiej ekipy w tym sezonie, a w ogóle 19. z rzędu licząc. Ta statystyka jasno pokazuje, że lublinianie są żużlowym hegemonem i pewnie zmierzają po kolejny tytuł mistrzowski. Jednak z każdym kolejnym meczem poprzeczka idzie w górę, a do tego drużyna nie tylko dąży do zwycięstw, ale chce je osiągać w jak najlepszym stylu. - Nie będę ukrywać, że chcielibyśmy ten nasz rekord śrubować jak najbardziej – przyznał po ostatnim spotkaniu Jacek Ziółkowski, menedżer lubelskiej ekipy.

Zupełnie inaczej przedstawia się statystyka popularnych „Gołębi”. W tym sezonie ekipa z Grudziądza poniosła pięć porażek i wygrała tylko dwa spotkania – z Fogo Unią Leszno i KS Apatorem Toruń. Liderem drużyny miał być Jason Doyle, ale póki co nie sprawuje się on na torze tak jak chcieliby tamtejsi kibice. Australijczyk do tej pory zdobył dla GKM-u 31 punktów co daje mu średnią biegową na poziomie 1,550 punktu. A to dopiero czwarty wynik w zespole. Nieco lepiej radzą sobie Jaimon Lindsey i Wadim Tarasienko. Natomiast najlepiej punktującym zawodnikiem ekipy z Grudziądza jest obecnie Max Frickie. 28-latek ma na swoim koncie w tym sezonie 78 punktów co daje mu średnią 2,2 punkty na mecz.

W pierwszej kolejce Orlen Oil Motor Lublin bez najmniejszych problemów wygrał na wyjeździe 52:38. Dlatego lubelscy kibice są przekonani, że na swoim torze „Koziołki” kolejny raz pokażą wyższość nad niżej notowanym rywalem. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Eleven Sports 1. Wynik meczu będzie można śledzić również w naszej relacji na żywo na stronie dziennikwschodni.pl w zakładce sport.

Awizowane składy

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz

Max Fricke * 2. Jason Doyle * 3. Kacper Pludra * 4. Wadim Tarasienko * 5. Jaimon Lidsey * 6. Kacper Łobodziński * 7. Kevin Małkiewicz

ORLEN OIL Motor Lublin

Dominik Kubera 10. Mateusz Cierniak * 11. Jack Holder * 12. Fredrik Lindgren * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Bartosz Bańbor * 15. Wiktor Przyjemski.

PGE EKSTRALIGA – 8. kolejka

Piątek: Orlen Oil Motor Lublin – ZOOleszcz GKM Grudziądz * Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno * Niedziela: NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław * KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów