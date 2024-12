Znamy terminarz PGE Ekstraligi w sezonie 2025

Nowy sezon niesie za sobą nowy terminarz i nowy system rozgrywek. W fazie zasadniczej zmian nie przewidziano. Po 14. meczach w systemie każdy z każdym drużyna nastąpią play-offy. A w nich zespół z pierwszego miejsca będzie mógł wybrać, z kim zmierzy się w półfinale. Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie fazy play-down. Tam prawo wyboru rywala będzie mieć ekipa z piątego miejsca. Drugie pary w obu drabinkach uzupełnią pozostałe dwa zespoły.

W grupie play-off zwycięskie zespoły awansują do finałów, z kolei przegrani zmierzą się w meczu o brąz. Natomiast w play-down drużyny, które wygrają swoje półfinały, zajmą piąte i szóste miejsce. Przegranym pozostanie dwumecz o utrzymanie. Na tym jednak nie koniec, bo w przyszłym sezonie powracają baraże. Pojedzie w nich siódma drużyna po fazie play-down PGE Ekstraligi oraz drugi zespół z play-off Metalkas Drugiej Ekstraligi.

Pora przejść do terminarza. W pierwszej kolejce broniący złotego medalu Orlen Oil Motor Lublin pojedzie do Zielonej Góry na mecz z tamtejszym Stelmet Falubazem. Natomiast w następnej serii do Lublina przyjedzie Włókniarz Częstochowa. Natomiast w trzeciej kolejce dojdzie do absolutnego hitu. Orlen Oil Motor zmierzy się w niej na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław.

TEMINARZ FAZY ZASADNICZEJ PGE EKSTRALIGI 2025

kolejka (11, 13 kwietnia)

piątek: Włókniarz Częstochowa – Bayersystem GKM Grudziądz

piątek: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin

niedziela: KS Apator Toruń – Betard Sparta Wrocław

niedziela: Innpro ROW Rybnik – ebut.pl Stal Gorzów

kolejka (19, 20 kwietnia – Wielkanoc)

sobota: Bayersystem GKM Grudziądz – In npro ROW Rybnik

sobota: Orlen Oil Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa

niedziela: Betard Sparta Wrocław – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów – KS Apator Toruń

kolejka (25, 27 kwietnia)

piątek: Stelmet Falubaz Zielona Góra - Bayersystem GKM Grudziądz

piątek: Innpro ROW Rybnik - KS Apator Toruń

niedziela: Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin

niedziela: Włókniarz Częstochowa - ebut.pl Stal Gorzów

kolejka (2, 4 maja)

piątek: Orlen Oil Motor Lublin – Innpro ROW Rybnik

piątek: KS Apator Toruń – Włókniarz Częstochowa

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: Bayersystem GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław

kolejka (9, 11 maja)

piątek: Betard Sparta Wrocław – ebut.pl Stal Gorzów

piątek: Bayersystem GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin

niedziela: Włókniarz Częstochowa – Innpro ROW Rybnik

niedziela: Stelmet Falubaz Zielona Góra – KS Apator Toruń

kolejka (23, 25 maja)

piątek: KS Apator Toruń – Bayersystem GKM Grudziądz

piątek: Innpro ROW Rybnik – Betard Sparta Wrocław

niedziela: Włókniarz Częstochowa – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów – Orlen Oil Motor Lublin

kolejka (30 maja, 1 czerwca)

piątek: Betard Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa

piątek: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Innpro ROW Rybnik

niedziela: Bayersystem GKM Grudziądz – ebut.pl Stal Gorzów

niedziela: Orlen Oil Motor Lublin – KS Apator Toruń

kolejka (6 czerwca, 8 czerwca)

piątek: Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław

piątek: Innpro ROW Rybnik – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: ebut.pl Stal Gorzów – Bayersystem GKM Grudziądz

niedziela: KS Apator Toruń – Orlen Oil Motor Lublin

kolejka (22, 22 czerwca)

piątek: Betard Sparta Wrocław – Innpro ROW Rybnik

piątek: Orlen Oil Motor Lublin – ebut.pl Stal Gorzów

niedziela: Bayersystem GKM Grudziądz – KS Apator Toruń

niedziela: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Włókniarz Częstochowa

kolejka (27, 29 czerwca)

piątek: ebut.pl Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław

piątek: Orlen Oil Motor Lublin – Bayersystem GKM Grudziądz

niedziela: Innpro ROW Rybnik – Włókniarz Częstochowa

niedziela: KS Apator Toruń – Stelmet Falubaz Zielona Góra

kolejka (11, 13 lipca)

piątek: Włókniarz Częstochowa – KS Apator Toruń

piątek: Innpro ROW Rybnik – Orlen Oil Motor Lublin

niedziela: Betard Sparta Wrocław – Bayersystem GKM Grudziądz

niedziela: Stelmet Falubaz Zielona Góra – ebut.pl Stal Gorzów

kolejka (18, 20 lipca)

piątek: KS Apator Toruń – Innpro ROW Rybnik

piątek: ebut.pl Stal Gorzów – Włókniarz Częstochowa

niedziela: Bayersystem GKM Grudziądz – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: Orlen Oil Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław

kolejka (25, 27 lipca)

piątek: KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów

piątek: Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin

niedziela: Innpro ROW Rybnik – Bayersystem GKM Grudziądz

niedziela: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław

kolejka (8, 10 sierpnia)

piątek: ebut.pl Stal Gorzów – Innpro ROW Rybnik

piątek: Orlen Oil Motor Lublin – Stelmet Falubaz Zielona Góra

niedziela: Bayersystem GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa

niedziela: Betard Sparta Wrocław – KS Apator Toruń

FAZA FINAŁOWA

Początek fazy play-off i play-down: 22 sierpnia i 24 sierpnia

Finały PGE Ekstraligi: 21 września i 28 września

Mecze o brązowy medal: 21 września i 27 września

Baraże o utrzymanie w PGE Ekstralidze: 28 września * 5 października.

Gala PGE Ekstraligi: 17 października

Godziny meczów będą podawane w osobnych komunikatach PGE Ekstraligi przed nowym sezonem