Zamość. Fontanna przejdzie gruntowny remont. Wszystko przez kiepskiej jakości komponenty

Zamość. Radny publicznie zbeształ przewodniczących: Powinniście tu siedzieć

To sytuacja niedopuszczalna – tak radny Dariusz Zagdański ocenił fakt, że przewodniczący zarządów osiedli w Zamościu nie uczestniczą w sesjach aż do samego końca. – Robimy to, co nas należy. I nie radny Zagdański ma prawo nas rozliczać – odpowiadają ci, których publicznie zbeształ.