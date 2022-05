Biała Podlaska: Z dużego osiedla na ulicę Francuską. Droga w budowie

To ponad 800 metrów, od ulicy Pileckiego do Francuskiej. – To jedna z najważniejszych dróg komunikujących północny kwartał miasta – podkreśla prezydent Michał Litwiniuk (PO). Na jej budowę miasto pozyskało 12,3 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. – To stanowi 95 proc. całej kwoty na inwestycję – uzupełnia prezydent.

Przetarg na roboty wygrała bialska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, która wyceniła swoje prace na 12,3 mln zł. Startowały jeszcze dwa podmioty-konsorcja firm, również z Białej Podlaskiej, ale proponowały większe kwoty.

Droga będzie budowa w formule dwupasmówki, z chodnikami, ścieżką rowerową oraz z oświetleniem. A na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego powstanie rondo. – Nie jest to pierwszy odcinek w tej kadencji. W 2020 roku wykonaliśmy już fragment od ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego – przypomina Litwiniuk.

Z kolei pierwszy etap tej inwestycji oddano do użytku w grudniu 2016 roku. Był to 450-metrowy odcinek dwupasmowej jezdni i duże rondo przy ulicy Janowskiej. Armii Krajowej biegnie przy dużym osiedlu blokowisk „Podmiejska”, które stale się rozbudowuje. – To dowodzi, że potrzeby inwestycyjne tu istnieją. Poza tym, przy ulicy Wereszki na tym osiedlu ma powstać nowa parafia – zapowiada prezydent.

Wykonawca ma 15 miesięcy na budowę drogi. – Czekamy na pierwszą radę budowę i wchodzimy na plac budowy – zaznacza Leszek Horeglad, prezes PRD. Powstająca ulica Armii Krajowej jest jak dotąd najszerszą arterią w mieście.