Dziś królowa nauk. Matura z matematyki ruszyła

Równo o 9 zaczął się kolejny z egzaminów dojrzałości. Matematyka jest drugim z trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym. Nie jest to przedmiot, którego można nauczyć się na chwilę przed egzaminem, a część z maturzystów stresuje się na myśl o wieloetapowych zadaniach i działaniach.

- Trochę się stresuję. Najtrudniejsze dla mnie są funkcje, zarówno liniowe, jak i kwadratowe. Łatwo przychodzą mi za to zadania z ciągów i rachunku prawdopodobieństwa. Liczę na to, że będę miał farta – mówi Oliwier z Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie.

Jest jednak wielu uczniów, którzy idą na egzamin zrelaksowani, a obliczenia przychodzą im z łatwością.

- Zero stresu. Tyle krwi sobie napsułem ucząc się z języka polskiego i matematyki. Spędziłem przez ostatnie dwa tygodnie prawie 70 godzin na nauce. Z polskiego 39 godzin, byłem absolutnie przygotowany i nic mnie nie zaskoczyło. Co do matematyki jestem pewny siebie, na pewno zdam, ale wynik nie za bardzo mnie interesuje. Najtrudniejsze są dla mnie chyba bryły. Przygotowałem się na tyle, żeby zdać. Uczyłem się matematyki przez cztery lata, opanowałem materiał, oceny miałem zadowalające, więc myślę, że wszystko będzie w porządku – podkreśla Jakub, maturzysta z tej samej szkoły.

Tak samo twierdzi Kamil, dla którego „najgorsze” już minęło.

- Nie stresuje się, bo się uczyłem. Dla mnie to łatwizna. Bardziej bałem się języka polskiego, ale okazało się, że był bardzo łatwo, a tematy były jak dla podstawówki. Matematykę już dziś będę pisać na luzie – przyznaje.

Matura z matematyki potrwa 180 godzin w przypadku formuły 2023. W czwartek, uczniowie podejdą do egzaminu z wybranego języka na poziomie podstawowym. W lubelskich szkołach ponadpodstawowych do matur przystępuje 4348 uczennic i uczniów, w tym 3612 ze szkół prowadzonych przez Lublin oraz 736 ze szkół prowadzonych przez inne podmioty.

