Jak szkolić przyszłych kierowców, żeby było bezpiecznie? - rozmowa ze specjalistą

My uczymy kursantów trochę jak małpki w cyrku, żeby zdali egzamin — mówi Maciej Kulka. Jak zaznacza system szkolenia a egzaminowania to totalnie dwie różne rzeczywistości, które do siebie nie przystają, ponieważ ktoś, kto zda za pierwszym razem, nie znaczy, że umie jeździć. Kursy doszkalające, które miały być wprowadzone już ponad 10 lat temu, wciąż pozostają bezużytecznym zapisem. O problemach w porannej rozmowie.