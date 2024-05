SP 16 w Lublinie prowadzi nabór do klasy IV mistrzostwa sportowego w piłce nożnej

Testy sprawnościowe odbędą się w następny czwartek, 16 maja (godz. 12, zbiórka pół godziny wcześniej) na obiektach sportowych szkoły przy ul. Poturzyńskiej 2. Kandydaci powinni wziąć ze sobą: aktualne badania lekarskie, strój sportowy oraz buty piłkarskie na sztuczną nawierzchnię.

Osoby zainteresowane rekrutacją do 15 maja muszą też złożyć w sekretariacie szkoły kilka dokumentów. Przede wszystkim wniosek o przyjęcie ucznia do klasy IV, ale również: zgłoszenie do oddziału mistrzostwa sportowego, ocenę opisową za pierwszy okres roku szkolnego 23/24 oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawnościowych.

– W SP 16 funkcjonują jedyne w mieście klasy mistrzostwa sportowego dla chłopców, którzy chcą grać w piłkę. Działamy pod patronatem Motoru Lublin i we współpracy z miastem Lublin. Zapraszamy chętnych. 16 maja organizujemy testy sprawnościowe, a także dzień otwarty, żeby pokazać szkołę wszystkim zainteresowanym, którzy chcą połączyć naukę z grą w piłkę – mówi Tomasz Złomańczuk, kierownik sekcji sportowej w SP 16.