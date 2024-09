Czy PKP przekażą miastu rondo i ulicę?

Chodzi w sumie o ponad 1,7 hektara obszaru. To dokładnie ulica Stacyjna wraz z rondem Romana Dmowskiego, a także teren przy samych torach ciągnący się do ulicy Kościuszki. Wszystko należy do Skarbu Państwa, a jest w użytkowaniu wieczystym PKP. Tymczasem, urząd posiłkując się ustawą z 2000 roku „o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego i stać się właścicielem tych nieruchomości. I jak zapewniają urzędnicy w projekcie uchwały, ma to się odbyć nieodpłatnie. Najpierw prezydent musi jednak uzyskać zielone światło od radnych.

Te działki przydadzą się miastu na planowane inwestycje. W ramach programu rewitalizacji w rejonie dworca PKP wiele się zmieni. Rondo Dmowskiego według wstępnych założeń ma być przebudowane na reprezentacyjny plac z centrum przesiadkowym dla miejskiej komunikacji.

Samorząd będzie się starać o środki unijne na ten cel. W 2014 roku kolejowa spółka wyremontowała budynek samego dworca, a niedawno przebudowała stację i perony.