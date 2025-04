Sprawca katastrofy drogowej w Chełmie aresztowany. Odpowie za śmierć nastolatków

Kierujący toyotą w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt. Tego samego dnia 19-latek trafił przed Sąd Rejonowy w Chełmie, gdzie zastosowany został wobec niego środek zapobiegawczy. Młody mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 4 rano na ul. Ogrodowej w Chełmie. Kierujący toyotą 19-letni Szymon C. mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, postanowił wozić po mieście dziewięciu znajomych w podobnym wieku. Część z nich podróżowała w bagażniku. W pewnym momencie na prostym odcinku, w wyniku zbyt wysokiej prędkości, pijany kierowca stracił panowanie nad autem. Pojazd wypadł z drogi, uderzył w latarnię, a następnie ogrodzenie posesji i przewrócił się na dach. Wewnątrz podróżowało 10 nastolatków z Chełma i powiatu chełmskiego.

- Na skutek odniesionych obrażeń, śmierć na miejscu poniosło dwóch 18 latków. Kierujący i 5 pasażerów zostało przewiezionych do szpitala na badania, gdzie okazało się, że jeden z pasażerów będzie hospitalizowany. Pozostałe osoby zostały zwolnione - informuje nadkom. Ewa Czyż z chełmskiej policji.

– Mężczyzna przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów, w tym do kierowania pod wpływem alkoholu. Złożył wyjaśnienia, których treści nie ujawniany – zaznaczyła cytowana przez PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Agnieszka Kępka.

Szymon C. to mieszkaniec Chełma, uczeń maturalnej klasy jednego z chełmskich liceów. Dotychczas nie był karany. Za to co zrobił może trafić do więzienia na wiele lat.