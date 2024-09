Eko-patrole w Straży Miejskiej. 23 projekty czekają na głosy

Głosowanie ruszyło w poniedziałek i potrwa do 20 września. Swojego faworyta można wybrać za pośrednictwem internetu lub na karcie papierowej w urzędzie miasta. A lista jest długa, bo komisja uwzględniła 7 odwołań do pierwotnej oceny i w sumie do dalszego etapu przeszły 23 pomysły. To, co od razu zwraca uwagę, to dwa projekty o tej samej nazwie - „eko-patrol”. - Zgodnie z przepisami do głosowania zostały dopuszczone oba projekty. Z uwagi na to, że wnioski są tożsame, zaproponowaliśmy autorom połączenie ich. Jednak nie wszyscy wyrazili na to zgodę – tłumaczy Andrzej Kozłowski, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości.

Na to ujednolicenie nie zgodziła się Izabela Kunicka, która na co dzień prowadzi fundację Dom Belli zajmującą się pomocą bezdomnym kotom. Jej propozycja to zakup specjalnego pojazdu i powołanie stałego zespołu w Straży Miejskiej. - Mój projekt nie jest nastawiony jedynie na zwierzęta bezdomne, ale ogólną ochronę szeroko pojętej przyrody, czyli również zwierząt. Chodzi również o interwencje w przypadku łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska - tłumaczy Kunicka. Z kolei „eko-patrol” Andrzeja Halickiego i Marcina Dudzińskiego także zakłada doposażenie SM w samochód ze sprzętem do ratowania życia i zdrowia zwierząt, zwłaszcza tych dzikich. - Obecnie obowiązująca procedura Straży Miejskiej przewiduje głównie..."przepędzanie zwierząt". Poza tym, wydaje się, że tegoroczne zdarzenia z udziałem łosi, koziołka i innych dzikich stworzeń w mieście zdają się potwierdzać taką potrzebę - uważa Halicki. - Te dwa projekty to też dowód, że istnieje zapotrzebowanie na zmianę funkcjonowania Straży Miejskiej w tym zakresie - zaznacza współautor pomysłu.

Ale są też propozycje, które już budzą kontrowersje. Tak jest z ograniczeniem liczby ptaków w parku Radziwiłłowskim metodą sokolniczą. Autor uważa, że to poprawi estetykę tego miejsca. „Ptaki od lat brudzą swoimi odchodami ławki, chodniki, latarnie”. Na tym nie koniec, bo pomysłodawca sugeruje też usunięcie gniazd ptaków w okresie pozalęgowym. - Czy to jest w ogóle legalne? Na pewno dalekie od moralnego. Co prawda, nie bywam w parku Radziwiłłowskim, od kiedy przestał przypominać park, ale bywam w kilku innych bialskich "laskach". To są ostatnie siedliska głównie drobnych ptaków pięknie śpiewających, to słychać - uważa pani Edyta, która poruszyła już temat na internetowym forum dotyczącym miasta.

Podobnie, jak w latach poprzednich, z tego narzędzia korzystają też miejscy radni, którzy zgłosili kilka projektów, m.in. dokumentację na całoroczny kort tenisowy czy rozbudowę istniejącej już nad rzeką tężni solankowej.

W ręce bialczan trafi 2,2 mln zł. Zwycięzców poznamy na początku października.

Z uwagi na kontrowersje z ubiegłorocznej edycji, gdy pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości oddania niektórych głosów, ratusz wprowadza obowiązek osobistego głosowania.