Marzenie Chełmian spełnione - powstaje wielofunkcyjne boisko

Chełm obecnie realizuje wiele przedsięwzięć, a jedną z najbardziej oczekiwanych jest budowa boiska przy ul. Makowej. Prezydent, Jakub Banaszek ocenił, że to kolejna, ważna inwestycja w infrastrukturę sportową miasta. - Niedawno powstały nowe boiska przy SP nr 8, SP nr 5, a w trakcie jest budowa obiektu przy I LO - przypomniał.

Powstający kompleks sportowy będzie wielofunkcyjny i przystosowany do różnych dyscyplin sportowych. Młodzież będzie mogła korzystać z boiska do piłki ręcznej, koszykowej oraz siatkowej. Ponadto obiekt będzie ogrodzony oraz wyposażony w odpowiednie oświetlenie. Nawierzchnia będzie dostosowana do zmieniających się warunków pogodowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparło tę inwestycję przekazując 2 mln zł, co stanowi ponad połowę całkowitych kosztów projektu, które wynoszą prawie 4 mln zł.

Budową boiska zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jaszczowa. Choć termin zakończenia prac wyznaczono na koniec stycznia 2025 roku, istnieje szansa, że prace zakończą się jeszcze w tym roku.