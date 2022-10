Spektakl "Boeing Boeing" w Lublinie

"Boeing, Boeing" to jedna z najczęściej wystawianych komedii na świecie. Sztuka autorstwa Marca Camolettiego zawiera wszystkie składniki dobrej farsy. Przekładu tekstu na polski rynek dokonał znany z dialogów do "Shreka" Bartosz Wierzbięta.



W osadzie spektaklu znaleźli się: Mikołaj Roznerski, Karolina Chapko, Adrianna Kalska, Anna Jarosik, Elzbieta Jarosik oraz - wymiennie - Michał Meyer / Bogusław Kudłek.



Bilety na wydarzenie kosztują od 100 do 120 zł. Wejściówki dostępne na platformie kupbilecik.pl.