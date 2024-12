Siała baba mak, nie wiedziała jak… więc zrobiła struclę makową!

Strucla makowa, to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Po świątecznych pierogach, barszczu oraz karpiu smażonym do wieczornej herbatki coś słodkiego jest jak znalazł.

– Ta strucla makowa to taki przepis, który w mojej rodzinie jest od pokoleń. Pamiętam jak robiła go moja babcia, moja mama także ją robiła i sama pamięta jak robiła ją jej babcia, a teraz przygotowuję ją ja. W naszym domu jest taka tradycja, że strucla makowa, to jedyna słodycz jaką można zjeść przed pasterką – wspomina Izabela Giza z Centrum Kultury Gminy Jabłonna.

Przepis jest bardzo prosty, jednak jeśli chcemy objadać się pyszną struclą w wigilijny wieczór musimy przygotować ją dzień wcześniej. Potrzebne nam będą:

½ kg mąki,

¼ kostki drożdży,

3 jajka,

½ szklanki cukru,

2 łyżki śmietany,

½ kostki margaryny,

masa makowa,

lukier lub cukier puder,

orzechy, posypki do posypania (wedle uznania).

Przygotowanie:

Jajka ucieramy z cukrem, a świeże drożdże mieszamy ze śmietaną. Do miski dodajemy mąkę, margarynę, jajka oraz drożdże. Wyrabiamy ciasto na gładko i przykrywamy ściereczką. Wstawiamy do lodówki na co najmniej 6 godzin, ale najlepiej całą noc. Po leżakowaniu ciasto dzielimy na trzy części i rozwałkujemy na grubość około 1 cm. Smarujemy je masą makową i zwijamy roladę. Brzegi sklejamy i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Smarujemy roztrzepanym jajkiem i nakłuwamy ciasto widelcem. Pozostawiamy jeszcze do wyrośnięcia na jakieś 20 min. Później wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy około 40 minut do rumianego koloru. Po ostygnięciu polewamy lukrem i posypujemy dowolną posypką.