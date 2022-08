Groza na Roztoczu. I Festiwal Horroru i Kryminału "Kryminalia Lubyckie"

Festiwal będzie nosił nazwę "Kryminalia Lubyckie" i rozpocznie się już 2 września. Pierwszymi uczestnikami festiwalu będą wracające po wakacyjnej przerwie do szkół dzieci i młodzież, bo właśnie w Szkole Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika o godz. 10 odbędzie się inauguracja wydarzenia. Młodzi będą mogli spotkać popularnych autorów i wziąć udział w spotkaniach z elementami warsztatów.



Wśród autorów, którzy w najbliższy weekend odwiedzą miasteczko będą m.in.: lubelski mistrz kryminału - Marcin Wroński, pochodzący właśnie z Lubyczy autor powieści grozy - Stefan Darda, twórczyni cyklu kryminalnego dla dzieci "Banda z Burej" - Magdalena Witkiewicz czy Magda Stachula - autorka bestsellerowych thrillerów psychologicznych. Ponadto na festiwalu pojawią się także m.in. Andrzej Pilipiuk, Elżbieta Szymańska i Artur Urbanowicz. W festiwalu udział weźmie także aktor Bartłomiej Topa.



Jak przekonują organizatorzy, do stworzenia festiwalu zainspirował ich wspomniany Stefan Darda. Twórca cyklu "Czarny wygon" jest jednym z najpopularniejszych w kraju autorów grozy. Ma w swoim dorobku m.in. nominacje do Nagrody im. Janusza A. Zajdla oraz Nagrodę Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego. Pochodzący z Lubyczy Królewskiej autor będzie gościem festiwalu i będzie można go spotkać już pierwszego dnia - w piątek o godz. 14. Wraz z Marcinem Wrońskim, autorem bestsellerowego cyklu kryminalnego o komisarzu Zydze Maciejewskim, spotka się z młodzieżą i opowie o tym, jak napisać kryminał, żeby go wydano. Spotkania ze Stefanem Dardą będą odbywać się codziennie, ale warto szczególnie podkreślić również prezentację spektaklu "Starzyzna" na podstawie jego powieści. Przedstawienie Fundacji Banina widzowie zobaczą 3 września o godz. 20 w Parku Miejskim.



Oprócz spotkań z autorami, ciekawych debat i warsztatów, będą również wydarzenia dodatkowe. W niedzielny poranek organizatorzy zaproszą na grę miejską, podczas której uczestnicy odkryją tajemnice Lubycza. Z kolei wieczorem, na finał festiwalu, odbędzie się koncert Krzysztofa Antkowiaka z towarzyszeniem Piotra Skotnickiego.



Wydarzenie wpisze się w obchody 600-lecia Lubyczy Królewskiej. Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu jest bezpłatny.



Program:



Piątek, 2 września:



SP im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 10 - Tajemnice Bandy z Burej - spotkanie dla dzieci z Magdaleną Witkiewicz

- godz. 12 - Słowo horroru - spotkanie dla młodzieży z Arturem Urbanowiczem

- godz. 14 - Jak napisać kryminał, żeby do wydano - spotkanie dla młodzieży ze Stefanem Dardą i Marcinem Wrońskim



Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 16 - Jak nie należy pisać książek - spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem

- godz. 18 - Spotkanie z Marcinem Wrońskim



Sobota, 3 września:



Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 13 - Soptkanie z Andrzejem Pilipiukiem

- godz. 14.30 - Horror i powieść obyczajowa, czyli jak połączyć ogień z wodą - spotkanie z Magdaleną Witkiewicz i Stefanem Dardą

- godz. 16 - Kobiety w świecie kryminału - debata z udziałem Magdaleny Witkiewicz, Magdy Stachuli i Elżbiety Szymańskiej

- godz. 17.30 - Fenomen literatury grozy w Polsce - spotkanie ze Stefanem Dardą i Arturem Urbanowiczem



Park Miejski w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 20 - Starzyzna - spektakl Fundacji Banina



Niedziela, 4 września:



- godz. 10 - Tajemnice Lubycza - gra terenowa, start pod UM



Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 13 - Spotkanie z MagdąStachulą

- godz. 15 - Mała ojczyzna z dreszczykiem - spotkanie ze Stefanem Dardą, Arturem Urbanowiczem i Marcinem Wrońskim

- godz. 17- Spotkanie z Magdaleną Witkiewicz



Park Miejski w Lubyczy Królewskiej:



- godz. 20 - Muzyka z literaturą w tle - koncert Krzysztofa Antkowiaka