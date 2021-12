Pobiegną w Ogrodzie Saskim w świąteczny poranek

- Po Wigilii, pasterce i rozpakowaniu prezentów, kiedy obudzi Was brzask świątecznego poranka załóżcie odświętne biegowe ubranka, wzujcie buty i przybywajcie na parkrun do Ogrodu Saskiego, rozbiegać to co wam leży na wątrobie, dosłownie i w przenośni - zachęcają inicjatorzy wydarzenia.

Na uczestników czeka bieg na dystansie 5 kilometrów. Bieg rozpocznie się o godz. 9, wcześniej odbędzie się odprawa i wspólne zaśpiewanie kolędy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.