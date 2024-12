Muzyka, wino i śpiew - niedziela na zamku w Janowcu

Stoiska bożonarodzeniowego jarmarku otworzą się w sobotę równo o 12-tej w południe. Trzy godziny później przewidziano dzielenie się opłatkiem oraz otwarcie wystawy "Sztuka i tradycja Bożego Narodzenia". Kwadrans przed 16-tą powinien rozpocząć się "Christmas Time" - koncert dzieci i młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach oraz gości zaproszonych przez Dominikę Ziemnicką.

Wieczorem ok. godz. 17, goście jarmarku wysłuchają świątecznego koncertu Kacpra Gołdy, wokalisty znanego z takich programów jak X Factor, czy The Voice of Poland. Na zakończenie pierwszego dnia kolędy i pastorałki zagra zespół Vega (godz. 18:30). Jak zapewniają organizatorzy, jarmark w pewnym momencie odwiedzi również św. Mikołaj, a najmłodsi będą mieli okazję na udział w animacjach z Magicznymi Ogrodami.

W niedzielę janowiecki jarmark potrwa od godz. 11 do 20. Tego dnia w południe sprzed zamku ruszy Rajd Mikołajkowy, a w kolejnych godzinach świąteczne utwory będą wykonywać dzieci, zespół Promienie, ponownie Kacper Gołda oraz rockowy Old Case (godz. 18:30). Warto dodać, że w Janowcu, zgodnie z tradycją, poza świątecznymi ozdobami, pojawią się także kramy z winami z lokalnych winnic.

- Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Janowcu to coś więcej, niż tylko zakupy. To przestrzeń do celebrowania tego, co w świętach tego, co najważniejsze, bliskości i radości. Już dzisiaj zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie i wspólne świętowanie w wyjątkowej, historycznej scenerii - mówi Marzena Brzezicka, z-ca dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego.

Jednym z patronów medialnych tego dwudniowego wydarzenia jest Dziennik Wschodni.