Ruszyły zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd w Puławach

- Do kolędowania zapraszamy uczestników w każdym wieku. Można śpiewać indywidualnie, w zespołach i rodzinnie. Do nadsyłania nagrań wideo zachęcamy także chóry i instrumentalistów - zachęcają organizatorzy festiwalu.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie nagrania wideo jednego utworu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do dnia 11 stycznia 2022 r. do godziny 11:00. Link do nagrania wideo należy zamieścić w odpowiedniej rubryce w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem koledy.domchemika.pl.

Dodatkowe informacje odnośnie Festiwalu można uzyskać e-mailowo festiwalkoled@domchemika.pl oraz telefonicznie pod numerem 81 458 67 26, 81 458 67 06.