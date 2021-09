Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [03-05.09]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 3 września – 5 września

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: FearLess – 19.00 SOBOTA: _on_line__ - 17.00 NIEDZIELA: _on_line__ - 11.00, 14.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Audycje dla dzieci – 09.00, 10.30, 12.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After. Ocal mnie – 12.15, 14.30, 17.00, 19.30, 20.20, 21.50; Candyman – 21.20; Czarna owca – 16.00; Czarny młyn – 12.40, 15.00, 17.15; Dom nocny – 18.20; Free Guy dubbing – 11.00; Free Guy napisy – 10.10, 16.20, 18.50; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.40; Lassie, wróć! - 10.40, 12.50, 15.00; Legion samobójców. The Suicide Squad – 20.40; Luca – 10.10; Mistrz – 19.30; Psi Patrol Film – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 18.10; Reminiscencja – 21.40; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.20, 13.30, 15.10, 19.10; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 18.00, 20.50, 21.30, 22.00; Wojna z dziadkiem – 10.00; Wyprawa do dżungli – 13.15; Zupa nic – 17.10, 19.20 SOBOTA: After. Ocal mnie – 12.15, 14.30, 17.00, 19.30, 21.50; Candyman – 21.20; Czarna owca – 16.00; Czarny młyn – 12.40, 15.00, 17.15; Dom nocny – 18.20; Free Guy dubbing – 11.00; Free Guy napisy – 10.10, 16.20, 18.50; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.40; Lassie, wróć! - 10.40, 12.50, 15.00; Legion samobójców. The Suicide Squad – 20.40; Luca – 10.10; Mistrz – 19.30; Psi Patrol Film – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 18.10; Reminiscencja – 21.40; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.20, 13.30, 15.10, 19.10; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 18.00, 20.50, 21.30, 22.00; Teściowie – 20.20; Wojna z dziadkiem – 10.00; Wyprawa do dżungli – 13.15; Zupa nic – 17.10, 19.20 NIEDZIELA: After. Ocal mnie – 12.15, 14.30, 17.00, 19.30, 20.20, 21.50; Candyman – 21.20; Czarna owca – 16.00; Czarny młyn – 12.40, 15.00, 17.15; Dom nocny – 18.20; Free Guy dubbing – 11.00; Free Guy napisy – 10.10, 16.20, 18.50; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.40; Lassie, wróć! - 10.40, 12.50, 15.00; Legion samobójców. The Suicide Squad – 20.40; Luca – 10.10; Mistrz – 19.30; Psi Patrol Film – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 18.10; Reminiscencja – 21.40; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.20, 13.30, 15.10, 19.10; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 18.00, 20.50, 21.30, 22.00; Wojna z dziadkiem – 10.00; Wyprawa do dżungli – 13.15; Zupa nic – 17.10, 19.20

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After. Ocal mnie – 12.10, 14.30, 16.50, 19.30, 21.50; Candyman – 20.50; Czarny młyn – 11.30, 13.50, 16.15, 18.30; Dom Nocny – 18.30; Free Guy dubbing – 11.30, 14.00, 16.30; Free Guy napisy – 19.00; Kosmiczny mecz: Nowa era – 11.20; Lassie, wróć! - 11.50, 14.10, 16.20; Luca – 10.00; Maraton After 2021 – 18.00; Mistrz – 16.10, 20.40; Psi Patrol Film – 10.00, 11.00, 13.10, 14.05, 15.15, 17.20, 18.20; Reminiscencja – 21.30; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.10, 12.00, 15.10, 17.40, 19.10; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 20.30, 22.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D 4DX dubbing – 10.10, 15.50; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D 4DX napisy – 13.00, 18.40, 21.30; Wojna z dziadkiem – 12.50; Wyprawa do dżungli – 15.00; Zupa nic – 20.20, 22.30 SOBOTA NIEDZIELA: After. Ocal mnie – 12.10, 14.30, 16.50, 19.30, 21.50; Candyman – 20.50; Czarny młyn – 11.30, 13.50, 16.15, 18.30; Dom Nocny – 18.30; Free Guy dubbing – 11.30, 14.00, 16.30; Free Guy napisy – 20.40; Kosmiczny mecz: Nowa era – 11.20; Lassie, wróć! - 11.50, 14.10, 16.20; Luca – 10.00; Mistrz – 17.50, 20.00; Psi Patrol Film – 10.00, 11.00, 13.10, 14.05, 15.15, 17.20, 18.20; Reminiscencja – 21.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 10.10, 12.00, 14.50, 17.40, 19.10; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 20.30, 22.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D 4DX dubbing – 10.10, 15.50; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D 4DX napisy – 13.00, 18.40, 21.30; Teściowie – 19.00; Wojna z dziadkiem – 13.00; Wyprawa do dżungli – 15.10; Zupa nic – 16.10, 20.30, 22.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: After. Ocal mnie – 11.15, 13.30, 15.45, 16.55, 18.20, 19.10; Czarna owca – 19.30; Czarny młyn – 10.15, 13.05, 16.25; Free Guy 2D dubbing – 12.15; Kosmiczny mecz: Nowa era – 13.55; Lassie, wróć! - 10.45, 15.20; Luca – 12.30, 14.45; Mistrz – 18.40, 20.00; Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności – 10.10; Nie oddychaj 2 – 21.50; NMF: Maraton After – 22.00, 22.10, 22.15, 22.20; Psi Patrol Film – 10.00, 10.40, 12.05, 12.25, 12.45, 14.10, 14.30, 14.50, 16.15, 16.55, 18.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing - 11.05, 17.30; Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 16.40, 19.00, 20.45, 23.35; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D dubbing – 14.40; Wojna z dziadkiem – 10.10; Zupa nic – 17.35, 19.45, 21.55 SOBOTA NIEDZIELA: After. Ocal mnie – 11.15, 13.30, 15.45, 16.55, 18.20, 19.10, 20.35; Candyman – 21.50; Czarna owca – 19.30; Czarny młyn – 10.15, 13.05, 16.25; Free Guy 2D dubbing – 12.15; Free Guy 2D napisy – 20.00; Kosmiczny mecz: Nowa era – 13.55; Lassie, wróć! - 10.45, 15.20; Luca – 12.30, 14.45; Mistrz – 18.40, 20.45; Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności – 10.10; Nie oddychaj 2 – 21.50; Psi Patrol Film – 10.00, 10.40, 12.05, 12.25, 12.45, 14.10, 14.30, 14.50, 16.15, 16.55, 18.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing - 11.05, 17.30; Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 16.40, 19.00, 20.45, 23.35; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D dubbing – 14.40; Wojna z dziadkiem – 10.10; Zupa nic – 17.35, 19.45, 21.55

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Kraina smoków - 14.15; Ella Bella Bingo – 15.00; Mistrz – 16.00, 18.15; Lassie, wróć! - 16.30; Zupa nic – 17.45, 20.15; Annette – 19.45 SOBOTA: Kraina smoków - 13.15; Ella Bella Bingo – 15.00; Mistrz – 10.00, 15.00, 18.15, 21.30; Lassie, wróć! - 16.30; Zupa nic – 10.15, 20.15; Annette – 16.45 NIEDZIELA: Kraina smoków - 14.15; Ella Bella Bingo – 15.00; Mistrz – 16.00, 18.15; Lassie, wróć! - 16.30; Zupa nic – 17.45, 20.15; Annette – 19.45

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Annette – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: MDAG: Jestem Greta – 19.00; MDAG: Najpiękniejszy chłopiec na świecie – 21.30 SOBOTA: MDAG: Notturno – 15.00; MDAG: Agonia – 17.30; MDAG: Odwaga – 19.00; MDAG: Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie – 21.00 NIEDZIELA: MDAG: Zostało nam słońce – 15.00; MDAG: Śledztwo w domu spokojnej starości – 16.45; MDAG: Ten deszcz nigdy nie ustanie – 20.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Free Guy – 20.00; Psi Patrol Film – 14.00, 16.00; Zupa nic – 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Free Guy – 20.00; Psi Patrol Film – 12.00, 14.00, 16.00; Zupa nic – 18.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Mistrz – 18.30; Psi Patrol Film – 15.00, 16.45; Zupa nic – 20.30 SOBOTA: Czarna owca – 18.00; Psi Patrol Film – 12.45, 14.30, 16.15; Zupa nic – 20.10 NIEDZIELA: Czarna owca – 20.00; Mistrz – 14.30; Psi Patrol Film – 11.00, 12.45, 16.15; Zupa nic – 18.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Psi Patrol Film – 14.00, 18.00; Zupa nic – 16.00; After. Ocal mnie – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: After. Ocal mnie – 13.45, 18.15, 21.00; Candyman – 19.45; Czarny młyn – 16.00; Lassie, wróć! - 15.30; Mistrz – 17.45; O nieskończoności – 19.00; Psi Patrol Film – 10.00, 13.30, 15.00, 17.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 17.15; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 20.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D dubbing – 14.30; Zupa nic – 19.00, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: After. Ocal mnie – 13.45, 18.15, 21.00; Candyman – 19.45; Czarny młyn – 12.15, 16.00; Lassie, wróć! - 13.30, 15.30; Mistrz – 17.45; O nieskończoności – 19.00; Psi Patrol Film – 13.00, 15.00, 17.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D dubbing – 17.15; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 2D napisy – 20.00; Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 3D dubbing – 14.30; Zupa nic – 19.00, 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Czarny młyn – 16.00; Free Guy 2D – 18.15; Wyrolowani – 14.00; Zupa nic – 20.45 SOBOTA: Czarny młyn – 13.00; Free Guy 2D – 20.15; Free Guy 3D – 15.30; Wyrolowani – 11.00; Zupa nic – 18.00 NIEDZIELA: Czarny młyn – 13.00; Free Guy 2D – 18.00; Free Guy 3D – 15.30; Wyrolowani – 11.00; Zupa nic – 20.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Fritzi – przyjaźń bez granic – 14.00; Lassie, wróć! – 15.30; Wyprawa do dżungli – 17.15; After. Ocal mnie – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Psi Patrol Film – 14.00, 16.00; Legion samobójców: The Suicide Squad – 20.00; Czarna owca – 18.00