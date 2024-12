Jutro zrobimy zakupy. A jak będzie w następnym roku?

Zgodnie z rozporządzeniem jutro wypada niedziela handlowa, co oznacza, że wszystkie sklepy będą otwarte. Ponowna okazja ku temu będzie jeszcze przed świętami – 22 grudnia.

A jak będzie w 2025 roku? W sumie będziemy mieć co najmniej 7 niedziel handlowych. Wypadają one:

26 stycznia 2025 r.,

13 kwietnia 2025 r.,

27 kwietnia 2025 r.,

29 czerwca 2025 r.,

31 sierpnia 2025 r.,

14 grudnia 2025 r.,

21 grudnia 2025 r.

Już teraz wiadomo, że sklepy w dzień świąteczny najprawdopodobniej będą otwarte częściej. Według nowego rozporządzenia trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie mają być handlowe. To w zamian za dzień wolny w Wigilię. W praktyce oznacza to, że do obecnej puli na następny rok dołączy tak naprawdę jedna niedziela – 7 grudnia. Nie jest to jeszcze jednak pewna decyzja, ponieważ zależy od tego, czy prezydent podpisze ustawę o Wigilii wolnej od pracy. Już teraz wiadomo, że sam pomysł wolnego 24 grudnia przypadł Andrzejowi Dudzie do gustu, nie jest on jednak zwolennikem dodatkowej niedzieli pracującej. Poprawkę w tej sprawie wprowadził również Senat. Każdy pracwnik handlu nie będzie musiał pracować przez trzy kolejne niedziele grudnia, lecz tylko przez dwie - to głowna z wprowadzonych w projekcie zmian.

Przypominamy, że niedziele handlowe nie obejmują wszystkich sklepów. Wśród wyjątków są niektóre apteki, kioski, sklepiki na dworcach i lotniskach, a także placówki handlowe, w których sprzedaje właściciel.