Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [23-25.09]. Avatar 2 i inne propozycje

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 23 września – 25 września

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): NIEDZIELA: Kochajmy się. 12 księga Pana Tadeusza – 18.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA: Cztery pory roku – 14.00; Księżyc i Magnolie – 19.00 NIEDZIELA: Cztery pory roku – 10.00, 12.00, 14.00; Księżyc i Magnolie – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Drzewo życzeń – 09.30, 11.30 SOBOTA: Drzewo życzeń – 16.00 NIEDZIELA: Drzewo życzeń – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Zemsta nietoperza – 18.00 NIEDZIELA: Zemsta nietoperza – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Gliny z innej gliny cz. III: Ryngraf – 20.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Filharmonia dla malucha – 10.00, 11.30

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After 4. Bez siebie nie przetrwamy –11.50; Avatar 2D dubbing – 13.20; Avatar 2D napisy – 16.40; Avatar 3D dubbing – 11.00, 14.20, 17.40; Avatar 3D napisy – 20.00, 21.10; Bullet Train – 21.20; Guliwer – 11.10, 12.00; Johnny – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 20.40, 21.40; King: Mój przyjaciel lew – 13.40; Minionki: Wejście Gru – 10.00; Nie martw się kochanie – 12.20, 15.00, 17.40, 20.20, 21.30; Patrz jak kręcą – 14.00; Sierota. Narodziny zła – 18.20, 19.40, 22.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.30, 13.10, 15.20, 17.30; The Twin – 18.50; Top Gun Maverick – 16.00; Zołza – 14.00, 17.00, 19.15 SOBOTA: After 4. Bez siebie nie przetrwamy –12.00; Avatar 2D dubbing – 13.20; Avatar 2D napisy – 16.40; Avatar 3D dubbing – 11.00, 14.20, 17.40; Avatar 3D napisy – 20.00, 21.10; Bullet Train – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.10; Guliwer – 14.50; Johnny – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 20.40, 21.40; King: Mój przyjaciel lew – 13.40; Minionki: Wejście Gru – 10.30, 11.30, 16.20; Nie martw się kochanie – 12.20, 15.00, 17.40, 20.20, 21.30; Patrz jak kręcą – 14.10; Sierota. Narodziny zła – 18.20, 19.40, 22.00; Szczęścia chodzą parami – 10.55; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.00, 13.10, 15.20, 17.30; The Twin – 18.50; Top Gun Maverick – 16.00; Zołza – 12.40, 17.00, 19.15 NIEDZIELA: After 4. Bez siebie nie przetrwamy – 11.50; Avatar 2D dubbing – 13.20; Avatar 2D napisy – 16.40; Avatar 3D dubbing – 11.00, 14.20, 17.40; Avatar 3D napisy – 20.00, 21.10; Bullet Train – 21.20; DC Liga Super-Pets – 10.30; Guliwer – 14.50; Johnny – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 20.40, 21.40; King: Mój przyjaciel lew – 13.40; Minionki: Wejście Gru – 10.20, 11.30, 16.20; Nie martw się kochanie – 12.20, 15.00, 17.40, 20.20, 21.30; Patrz jak kręcą – 14.00; Sierota. Narodziny zła – 18.20, 19.40, 22.00; Szczęścia chodzą parami – 10.55; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.00, 13.10, 15.20, 17.30; The Twin – 18.50; Top Gun Maverick – 16.00; Zołza – 12.40, 17.00, 19.15

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: After 4. Bez siebie nie przetrwamy – 14.10; Avatar 2D dubbing – 13.20, 16.20; Avatar 2D napisy – 19.50; Avatar 3D dubbing – 11.00, 14.30, 18.00; Avatar 3D napisy – 21.30; Avatar 3D 4DX dubbing – 17.10; Avatar 3D 4DX napisy – 13.40, 20.30; Bullet Train 2D – 20.20; Gdzie śpiewają raki – 18.40; Guliwer – 11.00, 13.00; Johnny – 13.10, 15.40, 18.10, 20.50, 21.40; King: Mój przyjaciel lew – 11.00; Kryptonim Polska – 21.20; Minionki: Wejście Gru 2D – 11.10, 12.10, 15.00; Nie martw się kochanie – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Patrz jak kręcą – 16.20; Sierota. Narodziny zła – 17.10, 19.30, 21.50; Szczęścia chodzą parami – 14.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.40, 13.50, 16.00, 18.10; Top Gun: Maverick – 11.20; Zołza – 17.00, 19.20 SOBOTA NIEDZIELA: After 4. Bez siebie nie przetrwamy – 14.10; Avatar 2D dubbing – 13.20, 16.20; Avatar 2D napisy – 19.50; Avatar 3D dubbing – 11.00, 14.30, 18.00; Avatar 3D napisy – 21.30; Avatar 3D 4DX dubbing – 10.20, 17.10; Avatar 3D 4DX napisy – 13.40, 20.30; Bullet Train 2D – 20.20; DC Liga Super-Pets – 10.40; Gdzie śpiewają raki – 18.40; Guliwer – 10.00, 13.00; Johnny – 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 20.50, 21.40; King: Mój przyjaciel lew – 11.00; Kryptonim Polska – 21.20; Minionki: Wejście Gru 2D – 12.10, 15.00; Nie martw się kochanie – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Patrz jak kręcą – 16.20; Sierota. Narodziny zła – 17.10, 19.30, 21.50; Szczęścia chodzą parami – 14.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.40, 13.50, 16.00, 18.10; Top Gun: Maverick – 11.20; Zołza – 17.00, 19.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: After 4. Bez siebie nie przetrwamy – 17.00; Avatar 3D dubbing – 13.35; Avatar 3D napisy – 19.15; Czarny telefon – 21.25; DC Liga Super-Pets – 11.10; Gdzie śpiewają raki – 12.10; Guliwer – 10.00, 12.35, 16.20; Jak zostałem samurajem – 10.00; Johnny – 10.45, 13.25, 15.05, 16.05, 17.45, 18.45, 20.25; King: Mój przyjaciel lew – 10.00; Kryptonim Polska – 21.35; Minionki: Wejście Gru – 11.50, 16.00; Nie martw się kochanie – 14.45, 17.30, 20.15; Orlęta. Grodno '39 – 18.10; Patrz jak kręcą – 14.00; Sierota. Narodziny zła – 18.30, 20.50; Szczęścia chodzą parami – 20.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.00, 13.10, 14.55, 17.10; Top Gun: Maverick – 20.40; Zołza – 15.20, 17.40, 19.20 SOBOTA NIEDZIELA: After 4. Bez siebie nie przetrwamy – 17.00; Avatar 3D dubbing – 13.35; Avatar 3D napisy – 19.15; Czarny telefon – 21.25; DC Liga Super-Pets – 11.10; Gdzie śpiewają raki – 12.10; Guliwer – 10.00, 12.55, 16.20; Jak zostałem samurajem – 10.00; Johnny – 10.45, 13.25, 15.05, 16.05, 17.45, 18.45, 20.25; King: Mój przyjaciel lew – 11.20, 13.40; Kryptonim Polska – 21.35; Minionki: Wejście Gru – 11.50, 16.00; Nie martw się kochanie – 14.45, 17.30, 20.15; Orlęta. Grodno '39 – 12.20, 18.10; Patrz jak kręcą – 14.00; Poranki: Bajki z Polski – 10.00, 11.30; Sierota. Narodziny zła – 18.30, 20.50; Szczęścia chodzą parami – 20.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 11.00, 13.10, 14.55, 17.10; Top Gun: Maverick – 20.40; Zołza – 15.20, 17.40, 19.20

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA: Vortex – 19.00 NIEDZIELA: Kino Dzieci: Przytul Mnie: Poszukiwacze miodu – 10.00; Kino Dzieci: Szkoła magicznych zwierząt – 12.00; Kino Dzieci: Lato, kiedy nauczyłam się latać – 14.00; Vortex – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Vortex – 19.00 NIEDZIELA: Vortex – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Guliwer – 14.00; Johnny – 18.00, 20.15; Zołza – 16.00 SOBOTA: Guliwer – 12.30; Johnny – 10.00, 18.00, 20.15; Mia i ja. Film – 14.15; Zołza – 16.00 NIEDZIELA: Guliwer – 12.15; Johnny – 18.00, 20.15; Mia i ja. Film – 14.15; Zołza – 16.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Guliwer – 14.15; Johnny – 16.00, 20.15; Zołza – 18.15 SOBOTA NIEDZIELA: Guliwer – 12.00; Johnny – 14.00, 18.15; Sierota. Narodziny zła - 20.30; Zołza – 16.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Kosmiczna przygoda Allana – 13.50; Johnny – 15.30, 19.50; Zołza – 17.50 SOBOTA NIEDZIELA: Pamiętniki Tatusia Muminka – 10.00; Nowe przygody dzieci z Bullerbyn – 11.50; Kosmiczna przygoda Allana – 13.50; Johnny – 15.30, 19.50; Zołza – 17.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Avatar 3D dubbing – 14.15; Avatar 3D napisy – 19.30; Guliwer – 16.15; Johnny – 15.30, 18.00, 20.30; Niewierna – 19.00; Orlęta. Grodno '39 – 09.00, 11.45; Patrz jak kręcą – 18.15; Sierota. Narodziny zła – 20.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 09.00, 15.00, 17.30; Zołza – 17.00, 19.15 SOBOTA: 8. Eskapady kresowe – 16.00; Avatar 3D dubbing – 14.15; Avatar 3D napisy – 19.30; Guliwer – 12.15; Johnny – 15.30, 18.00, 20.30; Niewierna – 19.00; Patrz jak kręcą – 17.00; Sierota. Narodziny zła – 20.45; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.30, 15.00, 17.30; Zołza – 13.45, 19.15 NIEDZIELA: Avatar 3D dubbing – 14.15; Avatar 3D napisy – 19.30; Guliwer – 13.00, 16.15; Johnny – 15.30, 18.00, 20.30; Niewierna – 19.00; Patrz jak kręcą – 18.15; Sierota. Narodziny zła – 20.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.00, 13.15, 15.00, 17.30; Zołza – 17.00, 19.15

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Guliwer – 13.00; Nie martw się kochanie – 19.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 15.00, 17.00 SOBOTA: Guliwer – 11.00; Nie martw się kochanie – 19.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.00, 15.00, 17.00 NIEDZIELA: Guliwer – 11.00; Nie martw się kochanie – 19.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.00, 15.00, 17.15

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA: Tedi i szmaragdowa tablica – 15.00, 17.00; Orlęta. Grodno '39 – 19.00 NIEDZIELA: Tedi i szmaragdowa tablica – 15.00, 17.00; Zobacz Anioła – 19.15

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Guliwer – 14.30, 16.15; Johnny – 18.30, 20.15