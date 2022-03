Recital Andrzeja Grądkiewicza w DK LSM

Andrzej Grądkiewicz w latach 1978-1988 roku był członkiem zespołu BAJM i współtwórcą sukcesu grupy z piosenką "Piechotą do lata". W Domu Kultury artysta zaprezentuje recital oparty na jego tekstach i muzyce autorskiej. Będzie to muzyczna opowieść o życiu na przestrzeni sześćdziesięciu dziewięciu lat.



Udział w wydarzeniu kosztuje 10 zł. Bilety do nabycia w sekretariacie DK LSM.