Sylwester z Pippi Langstrump w Teatrze Andersena

Spektakl w reżyserii Krzysztofa Rączyńskiego to propozycja zarówno dla dzieci jak i dorosłych. To historia tytułowej Pippi, która trafia do małego, spokojnego miasteczka i wpuszcza do niego dziecięcą perspektywę. Pippi robi to, na co ma ochotę, czuje swoją siłę, możliwości i marzy o tym, żeby stale coś się działo.



Po spektaklu organizatorzy zaproszą na zabawę z Pippi, Anniką, Tommym i innymi bohaterami. Będzie można porozmawiać z aktorami, zrobić zdjęcia w scenerii spektaklu. Będą też słodkie niespodzianki.



- Uczestników wieczoru zachęcamy do przebrania się w stroje sylwestrowe, kostiumy nawiązujące do Pippi - namawiają organizatorzy.



Bilety: 120 zł od osoby, dostępne w serwisie bilety24.pl oraz w kasie teatru.