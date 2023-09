119 milionów złotych na drogę między Gorajcem a Szczebrzeszynem

– Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Podpisanie umowy z wykonawcą planujemy w czwartym kwartale tego roku – informuje Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To kolejny fragment tej drogi, który przejdzie przebudowę lub gruntowny remont.

Wojewoda dał zielone

Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym na podstawie wydanej w 2021 r., przez Wojewodę Lubelskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). – Spośród pięciu ofert, jedna zmieściła się w zaplanowanym przez nas budżecie, wynoszącym 125 650 000 zł. Złożyła ją firma Budimex, która zaproponowała, że zrealizuje tę inwestycję za ok. 119,3 mln zł – dodaje Mirosław Czech. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest w IV kwartale tego roku.

Inne oferty były droższe – Mota Engil Central Europe wystawiła ofertę za kwotę 136,3 mln zł, Rubau Polska – 138,9 mln zł, Konsorcjum firm: Unibep (lider), PBI Infrastruktura – 146,9 mln zł i Strabag – 164,1 mln zł.

To drugi przetarg na realizację tej inwestycji. – Pierwsze postępowanie unieważniliśmy po odrzuceniu trzech złożonych ofert, z uwagi m.in. na niezgodność z warunkami zamówienia (SWZ), rażąco niską cenę oraz niewyrażenie zgody przez część wykonawców na wydłużenie terminu związania z ofertą – dodaje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy tej instytucji.

Co powstanie?

Droga zostanie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z realizowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna. Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie (o długości ok. 1,6 km), planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Zmieniamy DK74

Rozbudowa odcinka Gorajec – Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. – Zbudowaliśmy już obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa – dodaje Mirosław Czech.

Pięć nowych obwodnic powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Drogowcy podpisali już umowy na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km), a także na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km).

– Przygotowujemy realizację trzech kolejnych obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa. Łącznie ok. 33 km – dodaje M. Czech.

W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km.