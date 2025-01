Nowe leki objęte refundacją

Nowa lista refundacyjne zawiera w sumie 31 nowych terapii, w tym 13 onkologicznych i 18 nieonkologicznych, a 12 z nich dotyczy chorób rzadkich i ultrarzadkich.

Na liście znalazły się leki kardiologiczne: rivaroxaban, dabigatran, eplerenon, torasemed, trimetazydyna, metyldopa. Około 3 mln pacjentów będzie mogło skorzystać z nich przy 30-procentowej odpłatności, natomiast pozostałe terapie ujęte na liście refundacyjnej będą dostępne bezpłatnie.

Największe zainteresowanie budzi rivaroxaban, stosowany w profilaktyce udarów i zatorowości obwodowej u pacjentów z migotaniem przedsionków. Obecnie około 500 tys. osób oczekuje na tę terapię. Koszt miesięcznej kuracji oryginalnym lekiem to kilkaset złotych. Pacjenci będą mogli teraz zakupić najtańszy zamiennik za około 10 zł.

Do wykazu refundacyjnego wprowadzono także Voxzogo – lek stosowany u dzieci z achondroplazją (niskorosłością) oraz Luxturnę – terapię genową ratującą wzrok u pacjentów ze ślepotą Lebera, rzadką chorobą genetyczną. Obie terapie były długo wyczekiwane przez pacjentów i specjalistów.

Lista obejmuje również nowe terapie onkologiczne, takie jak:

- cemiplimab (rak szyjki macicy)

- niwolumab i kabozantynib (rak nerki)

- ivosydenib (ostra białaczka szpikowa)

- niraparyb i octan abirateronu (rak gruczołu krokowego)

- trifluridyna i tipiracyl + bewacyzumab (rak jelita grubego)

W grupie terapii nieonkologicznych refundacją objęto m.in. dupilumab dla dzieci od 6. miesiąca życia z atopowym zapaleniem skóry, rawulizumab na miastenię, fenfluraminę na epilepsję lekooporną i lanadelumab na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowa lista refundacyjna to kolejny krok w zwiększaniu dostępności do innowacyjnych terapii, odpowiadając na potrzeby pacjentów. Rozszerzenie oferty refundacyjnej obejmuje zarówno choroby powszechne, jak i rzadkie, co ma mieć znaczący wpływ na poprawę jakości leczenia w Polsce.