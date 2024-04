Ciepło popłynie na Ponikwodę. LPEC przed nowym wyzwaniem

— Nowy odcinek sieci ciepłowniczej przebiegający od ul. Węglarza aż do ulicy Niepodległości przyczyni się do zwiększenia dostępności do ciepła systemowego dla nowych terenów rozwojowych otwierających się w tej części miasta. Zwiększy również bezpieczeństwo i niezawodność dostawy ciepła dla mieszkańców dzielnic zlokalizowanych w północnej części Lublina — przekazuje Teresa Stępniak-Romanek z LPEC.

Inwestycja obejmuje budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 3 km. Planowana sieć obejmuje obszar od ulicy Węglarza przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych, przez ulice: ul. Kłopotowskiego, Narcyzową, Migdałową, Orzechową, Koryznową, aż do ul. Niepodległości w okolicy Kościoła pw. Świętego Antoniego Padewskiego. Zakończenie prac planuje się na 2026 rok. Łączny kosz inwestycji to około 11 mln zł.

— Całość inwestycji podzielona jest na 3 etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy etap rozbudowy sieci w pasie drogowym ul. Kłopotowskiego na odcinku od istniejącej sieci w rejonie ul. Strzembosza do ul. Narcyzowej o łącznej długości 628 m. W drugiej połowie 2024 roku rozpocznie się realizacja II etapu inwestycji w ul. Marii Koryznowej. Prowadzone prace są ściśle skoordynowane z inwestycją drogową dotyczącą przedłużenia ul. Węglarza w kierunku ul. Trześniowskiej — dodaje Stępniak-Romanek.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Ponikwodzie jest aż 39 ha powierzchni, na której w przyszłości mogą mieścić się zabudowania.