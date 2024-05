Nietuzinkowi artyści na 34. Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku „Opowieści”

- W 34. Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku występuje około 200 artystów, są to przede wszystkim teatry, bo to jest przegląd teatralny. W przerwach przed publicznością występują wokaliści, którzy pięknie nam śpiewali podczas jesiennej edycji "Opowieści". W tegorocznej edycji występuje 16 grup teatralnych z całej Polski a także z zagranicy- mówił Krzysztof Stanowski, koordynator Międzynarodowego Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku.

Swoje talenty pokazują m.in. Teatr Smile z Łodzi, lubelskie Tańcobajki czy spektakl „Metamorfoza” w wykonaniu litewskiej performerki Ernesty Žemaitytė z Laboratorium Serpantine w Kownie.

Pierwszy dzień spotkań miał miejsce w placówce prowadzonej przez Fundację Nieprzetartego Szlaku, czyli Środowiskowym Domu Samopomocy Akademia Artystyczna.

Wystąpił Teatr Euforion z Wrocławia, który zaprezentował spektakl na podstawie poezji Bolesława Leśmiana pt. „Pszczoły”, gdzie poruszane były pytania o sens życia. Nie zabrakło także występów muzycznych oraz jak mówią organizatorzy " lżejszych" spektakli w wykonaniu Teatru Carpe Diem z Lublina oraz Teatru Tacy Sami z Matczyna.

W piątek na deskach Opery Lubelskiej odbyło się oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Jako pierwszy wystąpił Teatr Kruszynki z Przedszkola Specjalnego nr 2 w Lublinie. Na scenie zaprezentował się również Teatr Uśmiech z Kielc, który zachwycił widzów choreografią i kostiumami wywołując gromkie brawa.

Teatr Smile zabrał widzów w podróż przez różne oblicza miłości, poruszający zmysły i pozostawiając u oglądających niezapomniane wrażenia.

Sobotni dzień festiwalu rozpocznie spektakl Laboratorium Serapantine w Kownie pt. „Metamorfoza” w reżyserii i choreografii tancerki Julij Strupaitė opowiadający o pierwszych nieśmiałych dotknięciach sceny, oswajania się z nią, cieszenia się nią i bycia na niej szczęśliwym. W roli głównej wystąpi Ernesta Žemaitytė - litewska performerka z porażeniem mózgowym.

Laboratorium Serpantine to inkluzywna platforma sztuk perfor­matywnych prowadzona przez Miejski Teatr Kameralny w Kownie, której celem jest wyrównywanie praw osób z niepełnosprawnością do udziału w tworzeniu kultury.

Zakończenie 34. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku będzie okazją do odbycia wyprawy pełnej przygód. Do wspólnej podróży zaprosił teatr Tańcobajki. Dziel­ny Rycerz Wiktor oraz Dzielna Księżniczka Dorota zaproszą widzów do polowania na strasznego Smoka, pokazując, że życie można przeżyć bez lęku, przemocy i uleganiu konwenansom oraz że warto zaufać swoje­mu sercu i po prostu być sobą.

Co roku widzowie są zachwyceni spektaklami i nagradzają je gromkimi brawami. Tak samo jest również w tym roku.

Organizatorami wydarzenia jest Fundacja Nieprzetartego Szlaku, ŚDS „Akademia Artystyczna” i Opera Lubelska.