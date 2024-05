Zwłoki dwóch dziewczynek w ognisku. Nowe fakty

W piątek rano małopolscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w miejscowości Wola Szczucińska doszło do makabrycznego zdarzenia. Wysłani na miejsce policjanci dokonali makabrycznego znaleziska: za domem znaleźli ognisko, a w nim ludzkie szczątki.

Według oględzin były to ciała dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. Ustalenia policjantów pozwoliły stwierdzić, że udział w ich śmierci mogła mieć 40-letnia matka, która sama mieszkała z dziećmi.

W sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie poinformował PAP, że 40-letnia matka została zatrzymana przez policję. Lekarze po wstępnym badaniu umieścili kobietę w szpitalu psychiatrycznym.

- Całość dotychczasowych okoliczności tego zdarzenia wskazuje, że to matka tych dziewczynek, 40-letnia Monika B. pozbawiła życia swoje córki a następnie wynisła zwłoki i wrzuciła do ogniska za domem. Do zdarzenia doszło około 22 w dniu 9 maja bieżącego roku. Ujawnione ślady krwawe w mieszkaniu wskazują, że to tam doszło do pozbawienia życia dziewczynek. - powiedział na antenie radia diecezjalnego RDN Małopolska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki.