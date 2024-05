Bank krwi pustoszeje. Brakuje trzech grup

Honorowi dawcy ratują życie. Stale potrzebna jest zarówno krew, jak i płytki oraz osocze. Grupa 0 RhD – jest uniwersalna i można ją podać każdemu człowiekowi na świecie.

Chętni mogą na co dzień zgłaszać się do siedziby RCKiK przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Jest to również możliwe w oddziałach terenowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie oraz w Zamościu.

Ci, którzy chcą oddać krew lub jej składniki, ale mają daleko do jednego z oddziałów, mogą zrobić to podczas akcji terenowych.

Potencjalni dawcy w dniu donacji muszą być wypoczęci i wyspani, a dzień wcześniej powinni wypić ok. 2 litrów płynów, unikać alkoholu przez 2 doby przed oraz zjeść lekki posiłek.

Harmonogram najbliższych akcji terenowych: