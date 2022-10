Emilka otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Ale już po chwili zaczęła się walka o jej życie

Emilka urodziła się w marcu 2021 roku. Badania prenatalne nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Rodzice byli pewni, że ich córeczka przyjdzie na świat całkowicie zdrowa. Jeszcze wtedy nic nie zapowiadało, że będą musieli walczyć o jej życie i zdrowie.

Przychodząc na świat Emilka otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Niestety, po chwili jej stan zmienił się diametralnie. Saturacja zaczęła spadać, pojawiły się problemy z oddychaniem – to wtedy rozpoczęła się walka o jej życie.

Jak relacjonują bliscy dziecka, konieczne było przewiezienie do specjalistycznej Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Badania wykazały niezwykle rzadką anomalię Ebsteina.

Anomalia Ebsteina to groźna wada serca, polegająca na przemieszczeniu płatków zastawki trójdzielnej w stronę prawej komory. Wada jest bardzo rzadka i u każdego dziecka ma inną postać.

Ratunkiem dla Emilki jest operacja w UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh w USA. Niestety: jej koszt to ponad milion złotych, co znacznie przerasta możliwości finansowe rodziców dziewczynki.

– Paraliżuje nas myśl, że nie możemy uratować naszego dziecka, bo nie mamy takich pieniędzy na koncie. Każda noc to strach przed śmiercią. Anomalia Ebsteina to choroba nieobliczalna i niezwykle niebezpieczna. Nie wiemy więc kiedy uderzy z całą mocą... – tłumaczą rodzice Emilki, którzy są załamani, bo czas ucieka. Kontrola kardiologiczna przeprowadzona pod koniec września wykazała, że serce małej pacjentki jest coraz słabsze. A oni mają zaledwie 12 proc. potrzebnej kwoty. Na dodatek rosnący kurs dolara sprawia, że koszt operacji jest coraz wyższy.

• Pomóc można wpłacając nawet niewielką kwotę na stronie https://www.siepomaga.pl/emilia-taczala

• Licytacje na rzecz chorej dziewczynki: https://www.facebook.com/groups/serduszko.emilki

Zbiórki dla Emilki w Lublinie

15 i 16 października wolontariusze z puszkami będą na Targach Agro Park TARGI LUBLIN, ul. Dworcowa 11 • 30 października będzie zbiórka w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej, ul Juliana Tuwima 5 • 13 listopada w Parafii Św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19, Lublin.