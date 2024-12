Program „Dzielnice Kultury”, realizowany od 2013 roku, ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej 27 dzielnic Lublina oraz włączenie mieszkańców w procesy rozwoju miasta poprzez kulturę. Jak podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji, program zapewnia szeroki dostęp do kultury oraz umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach w najbliższym otoczeniu mieszkańców.

– „Dzielnice Kultury” to jeden z najważniejszych programów z zakresu kultury, realizowanych w naszym mieście. Od 2013 roku wspólnie z organizacjami pozarządowymi wypełniamy 27 dzielnic Lublina bogatą ofertą kulturalną, skierowaną do wszystkich mieszkanek i mieszkańców, niezależnie od wieku – podkreśla.

W 2025 roku miasto przeznaczy na realizację programu 700 tys. zł. Przedsięwzięcia mogą obejmować działania edukacyjne, integracyjne oraz inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze. Projekty powinny wpisywać się w założenia „Strategii Kultury Lublin 2030+” oraz programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Priorytetowo traktowane będą inicjatywy cykliczne, innowacyjne oraz skierowane do młodzieży i osób o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych.

Oferty na realizację zadań można składać do 30 grudnia 2024 roku do godz. 15:30 za pośrednictwem platformy internetowej WITKAC, dostępnej na stronie www.witkac.pl, w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.