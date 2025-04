Obrońcą tytułu sprzed roku był Zmarzlik i to właśnie w jego osobie upatrywano głównego faworyta do triumfu. Poza liderem Orlenu Oil Motor lubelscy kibice ściskali także kciuki za Dominika Kuberę i Wiktora Przyjemskiego. Drugi z wymienionych nie liczył się w walce o zwycięstwo, a Kuberze uciekło ono z rąk niemal w ostatniej chwili.

Popularny „Domin” od samego początku świetnie prezentował się na łódzkim torze. Kubera był świetny pod taśmą, ale równie błyskotliwy i szybki na pozostałym dystansie i po rundzie zasadniczej był pierwszy zapewniając sobie występ w wielkim finale. Drugie miejsce zajął Michael Jepsen Jensen i wraz z Polakiem czekał na to co wydarzy się w półfinałach. A w nich tylko zwycięzcy zapewniali sobie awans do finału.

W pierwszym biegu półfinałowym mający spore problemy w rundzie zasadniczej Zmarzlik nie miał kłopotów z pokonaniem Daniela Bewleya, Emila Sajfutdinow i Andersa Thomsena i wciąż mógł marzyć o obronie mistrzostwa sprzed roku. Z kolei w drugiej batalii o finał najlepszy okazał się Artiom Łaguta, którego jednak do samego końca ambitnie gonił Martin Vaculik. Trzecie miejsce zajął Max Fricke, a czwarte Patryk Dudek.

W decydującym o ostatecznych miejscach biegu emocje sięgnęły zenitu. Fantastyczny start zaliczył Kubera i przez pierwsze dwa okrążenia był na czele stawki. Niestety później dał się wyprzedzić Jepsenowi Jansenowi i Łagucie i finalnie zakończył zmagania na trzecim miejscu. Po finałowym biegu mocno rozczarowany był za to Zmarzlik, który nie liczył się w stawce i finalnie wylądował poza podium.

MAXTO ITS IMME im. Zenona Plecha

Michael Jepsen Jensen (Bayersystem GKM Grudziądz) 12+3 (1,2,3,3,3), 1. miejsce w finale Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 12+3+2 (1,1,3,3,3), 2. miejsce w finale Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 14+1 (3,3,2,3,3), 3. miejsce w finale Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 11+3+0 (3,2,3,0,3), 4. miejsce w finale Martin Vaculik (Gezet Stal Gorzów) 9+2 (3,1,2,2,1) Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) 7+2 (2,2,1,0,2) Emil Sajfutdinow (Klub Sportowy Toruń) 8+1 (2,3,3,0,0) Max Fricke (Klub Sportowy Toruń) 7+1 (1,1,2,1,2) Patryk Dudek (Klub Sportowy Toruń) 7+0 (3,3,0,1,0) Anders Thomsen (Gezet Stal Gorzów) 7+0 (2,1,1,2,1) Robert Lambert (Klub Sportowy Toruń) 6 (0,2,0,2,2) Jarosław Hampel (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 5 (0,3,0,0,2) Leon Madsen (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 5 (1,0,1,3,0) Robert Chmiel (H.Skrzydlewska Orzeł Łódź) 5 (2,0,1,2,0) Oskar Paluch (Gezet Stal Gorzów) 4 (0,0,2,1,1) Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) 2 (0,0,0,1,1) Jakub Krawczyk (Betard Sparta Wrocław) ns Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin) ns

Bieg po biegu

(60,80) Vaculik, Thomsen, Madsen, Lambert (60,14) Kubera, Bewley, Fricke, Paluch (59,93) Dudek, Chmiel, Jepsen Jensen, Przyjemski (59,53) Zmarzlik, Sajfutdinow, Łaguta, Hampel (60,35) Sajfutdinow, Bewley, Thomsen, Chmiel (59,63) Dudek, Zmarzlik, Vaculik, Paluch (59,98) Hampel, Lambert, Fricke, Przyjemski (60,40) Kubera, Jepsen Jensen, Łaguta, Madsen (60,65) Łaguta, Paluch, Thomsen, Przyjemski (60,50) Jepsen Jensen, Vaculik, Bewley, Hampel (60,83) Zmarzlik, Kubera, Chmiel, Lambert (61,03) Sajfutdinow, Fricke, Madsen, Dudek (61,39) Jepsen Jensen, Thomsen, Fricke, Zmarzlik (61,44) Kubera, Vaculik, Przyjemski, Sajfutdinow (60,83) Łaguta, Lambert, Dudek, Bewley (62,13) Madsen, Chmiel, Paluch, Hampel (61,73) Kubera, Hampel, Thomsen, Dudek (61,00) Łaguta, Fricke, Vaculik, Chmiel (61,27) Jepsen Jensen, Lambert, Paluch, Sajfutdinow (61,58) Zmarzlik, Bewley, Przyjemski, Madsen

I półfinał: (61,11) Zmarzlik, Bewley, Sajfutdinow, Thomsen

II półfinał: (61,40) Łaguta, Vaculik, Fricke, Dudek

Finał: (61,41) Jepsen Jensen, Łaguta, Kubera, Zmarzlik

Sędziował: Krzysztof Meyze