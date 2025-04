Procesja wyruszyła dzisiaj o godzinie 17 spod Archikatedry Lubelskiej i w tym samym miejscu zakończyła się Eucharystią. Wydarzenie już od kilkudziesięciu lat gromadzi środowiska trzeźwościowe na wspólnej modlitwie i świadectwach wyjścia z nałogów.

Podczas tegorocznego spotkania wierni modlili się w intencji osób uzależnionych, uwikłanych w różnego rodzaju nałogi, a także w intencji ich rodzin. Organizatorami wydarzenia są Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej i Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

W trakcie mszy chętni mogli również złożyć deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli dobrowolnej abstynencji w intencji osoby uzależnionej.

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Członkowie KWC realizują to przez abstynencję od alkoholu, podjętą dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Abstynencja jest dla nich m. in. zadośćuczynieniem za grzechy pijaństwa, wyrazem miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości. To sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru, a także ważny środek profilaktyczny i wychowawczy – przekonują organizatorzy.