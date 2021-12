Lubelskie. Planowali porwanie dla okupu, jeden z nich miał już gotowe policyjne przebranie

To była bardzo szeroka akcja, w której udział wzięli funkcjonariusze CBŚP z Rzeszowa, Warszawy i Lublina. Zaczęło się od informacji, że grupa przestępcza planuje porwanie dla okupu. Na celowniku znalazł się mężczyzna z Podkarpacia.– Aby to osiągnąć na terenie Podkarpacia obserwowano miejsce zamieszkania potencjalnego pokrzywdzonego. Z zebranego materiału wynikało, że do planowanego przestępstwa zamierzano wykorzystać posiadaną już broń palną i elementy umundurowania policyjnego – informują mundurowi.

Udało się ustalić, gdzie przebywają planujący porwanie. Nie wszystkie osoby zostały zatrzymane w tej samej lokalizacji. Na terenie województwa lubelskiego w ręce policjantów wpadł Tadeusz S. – W trakcie przeszukania samochodu, którym się poruszał funkcjonariusze, zabezpieczyli koszulkę z napisem „policja”. Kolejne działania przeprowadzono w woj. mazowieckim i lubelskim, gdzie zatrzymano czworo podejrzanych – dodano w komunikacie.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania czy działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby. Czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.