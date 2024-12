Skoczkowie narciarscy przenoszą się do Titisee-Neustadt. Przestać tracić punkty za telemark

Zeszłotygodniowe konkursy w Wiśle wlały w serca polskich kibiców optymizm. Nasi skoczkowie z konkursu na konkurs prezentują się nieco lepiej i robią mozolne, ale jednak, kroczki do przodu.

– Za nami konkursy w Wiśle, które odbyły się przy liczne zgromadzonej publiczności, która zadbała o fantastyczną atmosferę. Nie udało nam się wywalczyć dwóch miejsc w Top 10, ale byliśmy bardzo blisko, szczególnie w niedzielę. Atmosfera w drużynie jest jednak bardzo dobra i to bardzo pozytywny znak. Pokazaliśmy się z całkiem dobrej strony. Paweł Wąsek skakał bardzo konsekwentnie i mimo drobnych błędów jest coraz bliżej czołowej dziesiątki. Wierzę, że niebawem pojawią się już bardzo dobre rezultaty. Musimy poprawić drobne rzeczy jak na przykład przestać tracić punkty przy telemarku. Musimy to ulepszyć, ale i tak jesteśmy w lepszym miejscu niż przed rokiem o tej porze – powiedział w rozmowie z Polskim Związkiem Narciarskim Thomas Thurnbicher, trener naszych skoczków.

– Co do moich skoków to były stabilne i równe. Trochę jednak zabrakło telemarku w pierwszej serii w niedzielnym konkursie by walczyć o coś więcej. Teraz czeka nas weekend w Titisee-Neustadt. To skocznia, która raczej kojarzy mi się dobrze dlatego mam nadzieję, że to będzie kolejny owocny weekend – skomentował z kolei Paweł Wąsek, który w miniony weekend na skoczni w Wiśle zajął dwukrotnie 11. miejsce i był najlepszym z Biało-Czerwonych.

Wąsek na początku sezonu wyrósł na lidera naszej kadry i po dwóch udanych konkursach mógł być pewny wyjazdu do Niemiec. A kto jeszcze w ten weekend powalczy o punkty w Pucharze Świata? Decyzją trenera Thurbichlera do Titisee-Neustadt pojadą także Dawid: Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Kamil Stoch.

Ten ostatni wygrał rywalizację o miejsce w kadrze z powracającym po kontuzji Piotrem Żyłą. Popularny „Wiewiór” po debiucie w PŚ w Wiśle teraz uda się na zawodu Pucharu Kontynentalnego do Finlandii.

Wszystkie konkursy Pucharu Świata kibice mogą oglądać na antenie TVN, w Eurosporcie i platformie MAX.

Piątek: 13 – oficjalny trening * 15.45 – konkurs duetów * Sobota: 14.30 – kwalifikacje * 16 – konkurs indywidualny * Niedziela: 14.30 – kwalifikacje * 16 – konkurs indywidualny.