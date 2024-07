Flagowy zwyczaj zmienił się po wyborach. "Utożsamiamy się z Europą"

O fladze przed puławskim starostwem pisaliśmy w marcu tego roku. Wtedy sytuacja wyglądała tak, że na stałe przed urzędem wisiała jedynie flaga polska, na środkowym maszcie.

Unijną w poprzednich kadencjach powiatowego samorządu wywieszano jedynie w trakcie rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, która przypada 1 maja. Niebieskie flagi na co dzień można było spotkać za to wewnątrz budynku, w Sali Pompejańskiej oraz konferencyjnej.

W marcu o zawieszenie na maszcie przed wejściem do starostwa unijnej flagi zwrócili się sympatycy Platformy Obywatelskiej z Forum Obywatelskiego Puławy. Nie przyniosło to jednak skutku. Ówczesne władze powiatu uznały, że skoro nie mają obowiązku wywieszania flagi z gwiazdami, to robić tego nie będą. Ówczesny rzecznik powiatu, Maciej Saran, odrzucił wtedy sugestie, jakoby decyzja ta była dowodem niechęci samorządu do struktur unijnych, tłumacząc działanie FOP trwającą wtedy kampanią wyborczą.

Po wyborach, gdy władzę w powiecie objęła dawna opozycja spod szyldu Koalicji Obywatelskiej, flagowy zwyczaj zmieniono. Zgodnie z życzeniem nowej starosty, Teresy Gutowskiej, zawieszony 1 maja unijny sztandar, nie został zdjęty i podobnie, jak flaga polska, ma wisieć przez cały rok.

- Od tego momentu flaga UE wisi stale, obok flag Rzeczypospolitej Polskiej i Powiatu Puławskiego. Wcześniej flaga pojawiała się na maszcie okazjonalnie. Polska jest członkiem europejskiej wspólnoty, w związku z tym, jako lokalna społeczność również utożsamiamy się z Europą. Powinniśmy pokazywać jedność i prowadzić obopólnie korzystną współpracę, zwłaszcza wobec obecnych zagrożeń ze wschodu - tłumaczy starosta,Teresa Gutowska.

Ponadto, jak przypomina, powiatowe jednostki, w tym szkoły, realizują wiele projektów wspieranych finansowo przez fundusze unijne, a władze powiatu starają się pozyskać dofinansowanie na kolejne. Czy wywieszenie flagi spowoduje większą przychylność brukselskich urzędników? Oczywiście nie, ale symboliczny gest manifestujący zadowolenie z przynależności do UE przez nowe władze, zgodnie z oczekiwaniem środowiska forum obywatelskiego, został wykonany.