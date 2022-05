Zespół Kalush wygrał Eurowizję 2022. Wyniki głosowania, które miejsce zajął Polak

1. Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania (631 punktów)

2. Wielka Brytania: Sam Ryder – Spaceman (466)

3. Hiszpania: Chanel – SloMo (459)

4. Szwecja: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (438)

5. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano (312)

6. Włochy: Mahmood & BLANCO – Brividi (268)

7. Mołdawia: Zdob și Zdub & Advahov Brothers –Trenulețul (253)

8. Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (215)

9. Portugalia: MARO – Saudade Saudade (207)

10. Norwegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (182)

11. Holandia: S10 – De Diepte (171)

12. Polska: Ochman – River (151)

13. Estonia: Stefan – Hope (141)

14. Litwa: Monika Lui – Sentimentai (128)

15. Australia: Sheldon Riley – Not The Same (126)

16. Azerbejdżan: Nadir Rustamli – Fade To Black (106)

17. Szwajcaria: Marius Bear – Boys Do Cry (78)

18. Rumunia: WRS – Llámame (65)

19. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You (64)

20. Armenia: Rosa Linn – Snap (61)

21. Finlandia: The Rasmus – Jezebel (38)

22. Czechy: We Are Domi – Lights Off (38)

23. Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól (20)

24. Francja: Alvan & Ahez – Fulenn (17)

25. Niemcy: Malik Harris – Rockstars (6)